Ernennung In Barßel: Schünemann jetzt offiziell Ehrenbürger

Barßel Dr. Gustav Schünemann aus Elisabethfehn ist nun auch ganz offiziell Ehrenbürger der Gemeinde Barßel. Bürgermeister Nils Anhuth würdigte die Verdienste des neuen Ehrenbürgers während eines kleinen Empfangs im Barßeler Rathaus und übergab ihm eine Urkunde. Im Beisein seines Sohnes Henning Schünemann nahm der 88-Jährige die Urkunde entgegen.

Einstimmig hatte der Gemeinderat im März dem Antrag der CDU-Fraktion zugestimmt, um Schünemann die Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Der Grund für die Zustimmung aller war ganz deutlich: Dr. Gustav Schünemann hat sich jahrzehntelang mit seinem Engagement für die Gemeinde Barßel eingesetzt. Die Liste seiner Verdienste ist dabei lang.

Dr. Gustav Schünemann ist 1931 in der Magdeburger Börde geboren und aufgewachsen und war seit 1959 als Apotheker in der Gemeinde Barßel tätig. Er ist Mitbegründer des Orts- und Verschönerungsvereins Elisabethfehn (OVE) und war von Beginn an bis 2001 dessen Geschäftsführer und Ideengeber, z. B. als Initiator des heute noch bestehenden Campingplatzes Osterhausen. Durch eine von ihm organisierte Protestaktion verhinderte Schünemann in den 1970er Jahren die Schließung des Elisabethfehnkanals. Außerdem etablierte er Mitte der 80er Jahre das Moor- und Fehnmuseum in Elisabethfehn und entwickelte das Museum zu einer der wichtigsten Touristenattraktionen im Erholungsgebiet Barßel und Saterland. Dr. Gustav Schünemann erarbeitete und führte ein umfangreiches digitalisiertes Dorfarchiv, das er im vergangenen Jahr an das Moor- und Fehnmuseum übergeben hat.

Nils Anhuth würdigte die außerordentlichen Verdienste des neuen Ehrenbürgers: „Ich möchte mich im Namen von Rat und Verwaltung bei Dr. Gustav Schümann für sein Ideenreichtum und seinen unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde Barßel bedanken“, so der Bürgermeister.

Zusätzlich zur Urkundenverleihung wird auch der Platz vor dem Moor- und Fehnmuseum demnächst in Dr.-Gustav-Schünemann-Platz umbenannt. Die Feier soll, sobald es die Verordnungslage im Zuge der Corona-Pandemie ermöglicht, nachgeholt werden.

Der Empfang wurde unter Berücksichtigung der derzeit geltenden Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen von Bürgermeister Nils Anhuth für Dr. Gustav Schünemann und Henning Schünemann ausgerichtet. Der Empfang war ein Wunsch des Geehrten und fand daher als eine absolute Ausnahme statt.