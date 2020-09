Glaube: In Barßel neue Heimat gefunden

Barßel Seit 25 Jahren ist Alexandra Imholte im kirchlichen Dienst und seit 1998 Pastoralreferentin in der katholischen Kirchengemeinde St. Ansgar in Barßel. Am 1. Februar 1998 erhielte sie ihre Ernennung zur Pastoralreferentin in der Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian.

Schwerpunkt Jugend

In der Barßeler Pfarrgemeinde hat sie ihren Schwerpunkt in der Katechese und in der Jugendarbeit. Kinder und Jugendliche werden durch sie und engagierte Katechetenteams auf Erstkommunion und Firmung vorbereitet. Als Kuratorin begleitet sie leidenschaftlich die Pfadfinder im Stamm St. Franziskus und ist zudem für die Messdienergemeinschaft zuständig.

Alexandra Imholte kam schon früh mit der Kirche in Berührung. „Schon in meiner Jugendzeit habe ich mich ehrenamtlich in meinem Geburtsort Essen in der kirchlichen Jugendarbeit engagiert. Da habe ich erkannte, dass der Beruf der Pastoralreferentin der richtige für mich ist“, sagt Imholte.

„Was in einigen Pfarreien unseres Bistums undenkbar wäre, ist bei uns dank Alexandra möglich“, sagt Pfarrer Ludger Becker. „MP-Tours – Messdiener und Pfadfinder fahren gemeinsam ins Zeltlager.“

Auch musikalisch sei Alexandra Imholte sehr talentiert und erfreut in den Gottesdiensten die Kirchenbesucher immer wieder mit ihrer Gitarre und ihrem Gesang. „Unsere vier Kindertagesstätten und Familiengottesdienstkreise erfahren durch Alexandra tatkräftige Begleitung und spirituelle Impulse“, so Becker.

Leider könne die Gemeinde aufgrund der Corona-Krise keine größere Jubiläumsfeier für Imholte geben, bedauerte Barßels Pfarrer. Dennoch wird am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr in der Pfarrkirche ein Dankgottesdienst gefeiert. „Da Alexandra auch in den sozialen Medien sehr präsent ist, wird es ein Leichtes sein, unserer engagierte Pastoralreferentin und leidenschaftlichen Geocacherin Glück- und Segenswünschen auszusprechen“, meint Pfarrer Becker

Nach dem Religionspädagogikstudium an der Fachschule für kirchlichen Gemeindedienst in Hildesheim arbeitete Imholte zunächst ein paar Monate in der Jugendabteilung im Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta, bevor sie 1995 ihr berufspraktisches Jahr und die Berufseinführung in St. Johannes Baptist in Steinfeld absolvierte. Danach verschlug es sie nach Barßel.

„Ich wollte schon immer in Richtung Küste. Damals habe ich noch gar nicht gewusst, dass Barßel auch einen Hafen hat und gar nicht so weit von der Küste entfernt ist“, sagt 49-jährige die Jubilarin.

Lust auf neue Aufgaben

In Barßel habe sie sich zusammen mit ihrem Ehemann Joseph und Sohn Jannis wunderbar eingelebt und viele Freunde und Bekannte. Hier möchte sie eigentlich gar nicht mehr weg, obwohl sie schon damit gerechnet hatte, doch eines Tages versetzt zu werden. Einen Ortswechsel möchte sie nicht mehr, wohl aber vielleicht mit den Jahren einen anderen Aufgabenbereich übernehmen.