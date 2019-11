Barßel Die Barßeler Pfarrkirche Ss. Cosmas und Damian ist seit diesem Freitag um eine Attraktion reicher. Über dem Eingangsportal der Kirche hängen jetzt zehn Glocken, die das neue Glockenspiel der katholischen Kirchengemeinde St. Ansgar Barßel bilden.

Dafür musste die katholische Kirchengemeinde St. Ansgar aber keinen Cent ausgeben. „Wir hätten so ein Projekt aus eigener Tasche auch gar nicht stemmen können“, sagt Hans Geesen vom Kirchenausschuss. Die Kosten für das neue Glockenspiel, immerhin 22 000 Euro, sind allein durch Spenden finanziert worden. „Die Spendenbereitschaft war enorm. Natürlich waren ein paar Unternehmen mit größeren Spenden dabei aber auch private Menschen und Vereine sowie Verbände waren sehr großzügig. Dafür können wir uns nur sehr bedanken“, so Geesen.

Die zehn Glocken wurden am Donnerstag und Freitag durch Handwerker angebracht. Die Glocken sind aus Bronze, glatt gegossen und tonrein aufeinander abgestimmt mit den Tönen c4, d, e, f, g, a, ais, h, c5 und d. Das Gesamtgewicht beträgt ungefähr 112 Kilogramm.

Die Glocken hängen direkt über dem Eingang der Kirche, unter dem wiedererrichteten Rundbogen. Dieser war schon einmal Bestandteil der Pfarrkirche, vor den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg. Während der Kirchturmsanierung im vergangenen Jahr wurde der Turm mit einem neuen Verblender versehen. In diesem sollte der alte Rundbogen dann auch wieder zu sehen sein. „Jetzt brauchten wir bloß etwas, das den neu gewonnenen Platz über dem Eingangsportal ausfüllt. Da kam dann schnell die Idee eines Glockenspiels auf“, erinnert sich Geesen. Und die neuen Glocken können einiges: Durch ein Steuergerät am Orgelboden können die Klangkörper mit 30 unterschiedlichen Melodien programmiert werden. „Da sind für das ganze Kirchenjahr passende Lieder dabei. In den nächsten Wochen kommen natürlich besonders die festlichen Weihnachtslieder zur Geltung“, sagt Geesen. Doch auch weltliche Klänge sollen an der Kirche ertönen. Die Nationalhymne, die Europahymne und auch „Heil dir, o Oldenburg“ gehören zum Repertoire des neuen Glockenspiels.

Neben festlichen Anlässen sollen die Glocken aber auch regelmäßig erklingen. „Wie genau die Glocken eingesetzt werden sollen, muss noch in den zuständigen Gremien beraten werden. Ich könnte mir aber ganz gut vorstellen, dass es zwei Mal am Tag feste Abspielzeiten gibt“, sagt Geesen.

Das erste Mal zum Einsatz soll das Glockenspiel am ersten Adventssonntag, 1. Dezember, kommen. „Dann wird das neue Schmuckstück offiziell in Betrieb genommen“, so Geesen.