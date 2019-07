Barßel Es ist wieder soweit: Das Barßeler Hafenfest wird gefeiert. In diesem Jahr findet die Großveranstaltung bereits zum 40. Mal statt – vom 23. bis zum 25. August. Und solch ein runder Geburtstag muss auch gebührend gefeiert werden. Dafür sorgt wieder der Touristikverein Erholungsgebiet Barßel-Saterland.

• Für Eröffnungsfans

Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 23. August, um 15 Uhr durch den ersten Vorsitzenden des Touristikvereins, Johannes Budde, und Bürgermeister Nils Anhuth statt. Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler, wird Grußworte sprechen. Musikalisch wird die Eröffnung von Schülern der Marienschule, der Junker-Harke-Schule und der Soesteschule auf Plattdeutsch umrahmt.

• Für Sportfans

Zum zwölften Mal findet am Freitag der Hafenfestlauf statt. Schirmherr in diesem Jahr ist Alfred Maaß, Lehrer an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Barßel. Start für die Läufer und Walker ist um 17 Uhr. Siegerehrung ist um 21.30 Uhr auf der Festplatzbühne.

• Für Musik-/partyfans

Auf dem Hafenfest darf natürlich auch Musik nicht fehlen. So gibt es am Freitag ab 18 Uhr auf dem Festplatz eine große Generationen-Party mit Hits aus den 80er- und 90er-Jahren. Stargast ist an dem Abend aber Sängerin Ella Endlich. Wer sie auf der Bühne sehen möchte, sollte ins Festzelt kommen. Einlass ist ab 20 Uhr. Ebenfalls auf der Bühne stehen wird Andreas-Gabalier-Double Joey Gabalögl. Musik gibt es aber auch noch von DJ Dan und seiner Stagecrew.

Karten sind in der Tourist-Information im Barßeler Rathaus oder online erhältlich. Weitere Vorverkaufsstellen: Cosmas Apotheke in Barßel, Westfalen Tankstelle in Barßel, Apotheke „Am Moor“ in Elisabethfehn, Sagter Ems Apotheke in Ramsloh, Kiosk „Hollener See“ in Ramsloh, Hansa Apotheke in Friesoythe, Getränke Gersema in Augustfehn. Karten kosten im Vorverkauf 14,90 Euro, an der Abendkasse 17,90 Euro.

Am Samstag, 24. August, 20 Uhr, wird die Band „Sturmflut“ auf dem Festplatz auftreten. Gegen 21 Uhr beginnt im Festzelt die Hafendisco.

Am Sonntag, 25. August, sorgt die Jazzband „Garden City Company“ ab 11 Uhr auf dem Festplatz für musikalische Unterhaltung. Ebenfalls am Sonntag wollen die 14 Musiker der Jigger Bigger Band aus den Niederlanden ab 13.30 Uhr für Stimmung sorgen.

Natürlich dürfen bei einem echten Hafenfest Shanties nicht fehlen. Dafür sorgt der Shanty Chor Barßel mit dem Shanty-Chor-Treffen im Festzelt. Um 18 Uhr am Sonntag gibt es dann eine Party auf dem Festplatz mit DJ Heini Emke .

• Für Kinder/Familie

Für Kinder wird wieder einiges geboten, unter anderem Karussell, Hüpfburg, Mäusewerfen und Ponyreiten. Am Samstag wird es um 14 Uhr ein großes Kinderfest im Festzelt geben. Mit dabei ist das Team von Frank und seine Freunde samt Zappeltier. Die Mini-Playback-Show wird in diesem Jahr groß aufgezogen. So wird es am Samstag erst einmal eine Castingshow für kleine Sänger unter dem Motto „Hafenfest sucht den Superstar“ geben. Anmeldungen sind im Festzelt möglich. Auf der Festplatzbühne findet dann am Sonntag um 15.30 Uhr das Finale statt.

Ein tolles Programm für Kinder wird auch ein Pirat, der aussieht wie Jack Sparrow, am Sonntag parat haben. Fotos können mit Darth Vader für einen guten Zweck gemacht werden.

Ebenfalls am Samstag gibt es eine große Oldtimermeile auf der gesperrten Hauptstraße. Bereits am Freitag öffnet um 18 Uhr das Mittelalterdorf des „Clan der Munin“, am Samstag um 14 Uhr.

Um 22.15 Uhr gibt es am Sonntag das Feuerwerk zum Abschluss.

• Für Flohmarktfans

Um 11 Uhr gibt es am Sonntag einen großen Floh- und Trödelmarkt auf dem Parkplatz vor dem Hallenbad. Anmeldungen sind unter Telefon 04499/938080 oder über das Anmeldeformular online möglich.

• Für Bootsfans

Die Wassersportler starten am Samstag gegen 21 Uhr zur Korso- und Lichterfahrt. Am Sonntag werden die schönsten geschmückten Boote prämiert. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden zudem Fahrten mit der „Angela von Barßel“ und der MS „Spitzhörn“ angeboten.

• Für Genießer

Am Samstag um 12 Uhr wird im Feuerwehrzelt eine hausgemachte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone angeboten. Für das leibliche Wohl ist an allen drei Tagen reichlich gesorgt – von Eis über Pommes, Getränken bis zu Pizza.

Alle Infos und das genaue Programm unter www.hafenfest-barssel.de