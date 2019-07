Barßel Es war von Anfang an klar: Wenn das Barßeler Hafenfest 40. Geburtstag feiert, muss auch etwas Besonderes her. So hat sich der Touristikverein Erholungsgebiet Barßel-Saterland zum runden Geburtstag etwas Besonderes einfallen lassen.

Gleich am ersten Tag des Hafenfestes am Freitag, 23. August, tritt die Sängerin Ella Endlich im Festzelt am Hafen auf. „Mitte Juni hat die Schlagersängerin noch auf RTL bei der Show ,Let’s Dance’ das Tanzbein geschwungen. Im August steht sie dann bei uns auf der Bühne“, freut sich Jens Lindstädt, Geschäftsführer des Touristikvereins.

Um 20 Uhr soll an dem Tag der Einlass beginnen. Endlich konnte in den 90er Jahren als Teeniestar „Junia“ Erfolge feiern und war neben der Teilnahme von „Let’s Dance“ im vergangenen Jahr auch Jurymitglied bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Mit dem Hit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ landete sie auf dem zwölften Platz der deutschen Musikcharts.

Ebenfalls wird Joey Gabalögl am Freitag auf der Bühne stehen. „Der Mann aus der Steiermark ist zurzeit das beste Andreas-Gabalier-Double auf dem Markt. Gleicher Dialekt, gleiche Stimme und gleiche Stimmung“, freut sich Lindstädt auf den Auftritt. Für die musikalische Rahmenuntermalung sorgen dann DJ Dan und seine Stagecrew.

Karten sind ab diesen Samstag zunächst nur in der Tourist-Information im Barßeler Rathaus oder online zu bekommen. Weitere Vorverkaufsstellen werden noch bekanntgegeben. Der Vorverkaufspreis beträgt 14,90 Euro. Karten an der Abendkasse kosten 17,90 Euro. „Natürlich bietet das Festzelt nicht unendlich Platz. So sollten sich alle Interessierten schnellstmöglich die Karten sichern“, sagt Lindstädt weiter.

Einen großen Überblick über das gesamte Jubiläumsprogramm wird in unserer Zeitung dann in den kommenden zwei Wochen veröffentlicht.