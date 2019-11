Barßel /Harkebrügge /Elisabethfehn An diesem Wochenende startet die Adventszeit. Mit ihr beginnen nicht nur die besinnlichen Tagen, sondern auch die Weihnachtsmarkt-Saison in der Gemeinde Barßel. Den Start macht am Sonntag, 1. Dezember, die Ortschaft Harkebrügge.

• Harkebrügge

Für den Adventstreff im Ort hat der Harkebrügger Aktivkreis bereits alles vorbereitet. Das bunte weihnachtliche Treiben gibt es an diesem Sonntag ab 14 Uhr rund um den Kirchturm von St. Marien. Der Adventstreff dürfte wieder einmal Anlauf- und Treffpunkt zahlreicher Besucher aus nah und fern werden.

Das Team „Wiehnachtsbomupsätter“ hat den großen Tannenbaum auf dem Kirchplatz aufgestellt und mit einer Lichterkette versehen, die die „Bürgerstiftung Dorfgemeinschaft Harkebrügge“ finanziert hat. Den Baum haben Werner und Kurt Sasse gespendet.

So richtig voll dürfte es auf dem Kirchplatz werden, wenn der Heilige Nikolaus ab 17.30 Uhr über dem Marktplatz stapft und die Dunkelheit einsetzt. Kerzenständer, Fensterbilder, Adventsgestecke, Holzarbeiten und vieles mehr werden auf dem Kirchplatz feilgeboten. Zu jeder vollen Stunde gibt es besinnliche Konzerte in der Kirche.

„Die Harkebrügger Vereine ziehen in diesem Jahr beim Adventstreff wieder einmal an einem Strang“, sagt Organisator Hendrik Eilers. Wie in jedem Jahr steht auch diesmal wieder der „Harkebrügger Junker“ Pate beim Adventstreff. Etwa gegen 18 Uhr wird die Veranstaltung ausklingen. „Wir hoffen, dass die Bevölkerung unseren Adventstreff annimmt und einen Bummel über den Kirchplatz macht. Besonders anheimelnd ist der Adventstreff, wenn in den Abendstunden die Lichter angehen“, sagt Eilers. Während der Veranstaltung ist auch das Dorfarchiv in Harkebrügge in der Zeit von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

• Barßel

Weiter geht es am kommenden Wochenende dann in Barßel. Dort lädt die Kirchengemeinde für Sonntag, 8. Dezember, von 14 bis 18 Uhr zum Adventstreff im Pfarrheimgarten an der Marienstraße ein.

• Elisabethfehn

Am 14. und 15. Dezember wird es auf dem Dorfplatz beim Moor- und Fehnmuseum in Elisabethfehn besinnlich. Dann findet dort der Weihnachtsmarkt statt.

• Neuland

Den Abschluss macht der Adventsmarkt in Neuland. Für Sonntag, 22. Dezember, lädt der dortige Schützenverein von 14 bis 20 Uhr zum gemütlichen Beisammensein auf dem Schützenplatz ein.