Barßel Im Heimathaus „Dat lütje Huus“ in Barßel hat jetzt der Vorsitzende des Bürger- und Heimatvereins Barßel, Josef Wagner, zusammen mit Agnes Gohle und Brigitte Hanneken den neuen Jahreskalender 2020 präsentiert. Hatte sich 2019 alles „Rund um den Kirchturm“ gedreht, trägt der jetzige Kalender den Titel „40 Jahre Bootshafen Barßel“.

„Vor genau 40 Jahren wurde der Bootshafen in Barßel feierlich eingeweiht. Er ist ein Anziehungspunkt für Urlauber und Touristen. Da kam uns der Gedanke, dieses Thema aufzugreifen“, sagte Hanneken bei der Vorstellung. Seit 15 Jahren geben die Heimatfreunde den etwas anderen Jahresnachweis heraus.

Bei den Fotos wechseln sich aktuelle mit historischen Aufnahmen ab. Die schönsten und aussagekräftigsten Bilder haben Gohle und Hanneken über Wochen und Monate gesichtet, die besten für den Kalender herausgesucht und betitelt. „Es ist ja nicht einfach, neue Themen zu finden. Doch es hat diesmal wieder Spaß gemacht“, sagt Gohle.

Das Deckblatt zeigt eine vom Kirchturm aufgenommene Aufnahme des gesamten Hafenareals. Auf der Innenseite ist auf zwei Fotos zu sehen, wie sich das Gelände seit 1979 verändert hat. Der Januar beginnt mit einem Foto, auf dem der Hafen im Winter zu sehen ist. Weitere Bilder zeigen Überschwemmungen, den Traumspielpark, den „Butt“ als Blickfang, Sonnenuntergang, den auf der „Spitzhörn“ einfahrenden Nikolaus und Impressionen aus 40 Jahren Hafenfest. Dass Barßel eine direkte Verbindung zur Nordsee hat und die Gezeiten auch im Hafen deutlich erkennbar sind, dokumentiert das Foto im November.

In den Monaten sind auch die jeweiligen Veranstaltungstermine enthalten. „Wir sind froh, dass Brigitte und Agnes wieder so einen wunderbaren Kalender zusammengestellt haben. Er ist der einzige maritime Jahreskalender im Oldenburger Münsterland“, freute sich Vorsitzender Josef Wagner. Gedruckt wurden 500 Exemplare.

Schon auf dem Hafenfest waren die ersten Exemplare des Kalenders vergriffen. Verkauft wird er zum Preis von fünf Euro. Der Bürger- und Heimatverein ist dankbar, dass ortsansässige Geschäftsleute den Druck finanziell unterstützt haben. Der Erlös fließt in die Vereinsarbeit. Den Kalender gibt es in der Buchhandlung Schuppert (ehemals Pekeler), bei Bürotechnik Meiners-Hagen, beim Kiosk Anne und im Heimathaus „Dat lütje Hus“ am Öffnungstag Donnerstag von 17 bis 19 Uhr.