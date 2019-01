Barßel Großes Plus bei der Sternsingeraktion, starker Anstieg der Kirchenaustritte – die katholische Kirchengemeinde St. Ansgar Barßel hat jetzt die Zahlen für 2018 veröffentlicht. Die NWZ gibt einen Überblick über die wichtigsten Veränderungen. Hier sehen Sie die aktuellen Zahlen in einer Grafik.

• Kirchenmitglieder

Nach einem leichten Anstieg von 2016 auf 2017 ist die Zahl der Kirchenmitglieder in Barßel wieder gefallen – dieses Mal recht stark. Waren es 2017 noch 5561 Mitglieder sind es Ende 2018 nur noch 5505 Gläubige gewesen. Drei andere Zahlen lassen diesen Zustand vielleicht erklären – die Zahl der Taufen ist gesunken, es gab wesentlich mehr Kirchenaustritte und ebenfalls deutlich mehr Sterbefälle beziehungsweise Beerdigungen. „Nach einem leichten hoch 2017 sind wir wieder weniger geworden. Doch es wird nicht überall weniger. In der Jugendarbeit zum Beispiel wird immer wieder sichtbar, dass die Kirchengemeinde noch sehr lebendig ist“, sagt Pfarrer Ludger Becker.

• Taufen/Kommunion

Getauft wurden 2018 insgesamt 48 Kinder. Dazu kommen noch drei Erwachsenentaufen. Damit ist die Zahl der Taufen im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gefallen, jedoch pendelt sich die Zahl im Vergleich zu 2015 und 2016 auf einem normalen Niveau ein.

Dafür gab es 2018 wieder mehr Kinder in der Kirchengemeinde Barßel, die am Sakrament der Erstkommunion teilnahmen – insgesamt 58. 2017 waren es nur 47.

• Firmung/Trauungen

Die Firmungen haben im Vergleich zu den vergangenen vier Jahren einen Tiefpunkt erreicht. Nur 43 Kindern konnte 2018 das Sakrament der Firmung gespendet werden.

Etwas gestiegen ist dafür die Zahl der kirchlichen Trauungen – von 13 auf 15.

• Kirchenaustritte

Diese Zahl fällt gleich auf: Die Zahl der Kirchenaustritte mit 30 Personen ist im Vergleich zu 2015 bis 2017 recht hoch – 2017 waren es gerade einmal 13 Gemeindemitglieder, die aus der Kirche ausgetreten sind. „Das ist natürlich eine sehr hohe Zahl“, so Becker. Doch neben diesen 30 Austritten gab es 2018 im Gegensatz zu 2017 auch zwei Wiederaufnahmen in die Kirche.

• Kirchenbesucher

Auch die Zahlen der zwei Kirchenbesucherzählungen haben sich 2018 etwas verändert. Gezählt wurde wie in den vergangenen Jahren einmal im März und einmal im November in den katholischen Kirchen in Elisabethfehn, Harkebrügge und Barßel. Dabei ist die Zahl im November nur leicht gefallen – von 558 auf 547. Im März 2018 waren dafür deutlich weniger Besucher in der Kirche als noch ein Jahr zuvor – der Wert sank von 579 auf 503. Nicht zu vergleichen sind diese Zahlen mit der Zählung während der Firmung 2016 – dort waren 943 Menschen in den Kirchen.

• Sternsingeraktion

Die Erfolgskurve bei der größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder hält auch in Barßel weiter an – von 2017 auf 2018 konnten die Einnahmen wieder einmal um rund 400 Euro gesteigert werden. Die als die heiligen drei Könige verkleideten Kinder sammelten im Bereich der katholischen Kirchengemeinde Barßel rund 18.627 Euro für notleidende Kinder in Peru.