Barßel Locker und flockig kam er daher. Moderator, Entertainer und Sänger Yared Dibaba trat am Freitagabend im weißen Shirt und rotkariertem Anzug auf die Bühne, in der bis auf den letzten Platz besetzten Aula im Schulzentrum in Barßel. „Watt is?“ fragte der 50-jährige gebürtige Äthiopier die Besucher gleich zu Anfang auf Platt. „Nix“ war die stimmgewaltige Rückmeldung aus dem Publikum und damit war schon das Eis zwischen dem Schauspieler und seinem restlos begeisterten Publikum gebrochen.

Dibaba war nicht allein gekommen. Er hatte seine Band „Die Schlickrutscher“ im Gepäck. Für Dibaba ist Barßel kein Neuland, denn der Entertainer gastierte schon vor gut einem Jahr im Rahmen des plattdeutschen Jahres des Heimatbundes Oldenburger Münsterland, das die Gemeinde Barßel ausrichtete, bereits im Seemannsdorf und begeisterte seine Zuhörer. Das war diesmal nicht anders und alle erlebten ein herrlichen plattdeutschen Musikabend, geprägt von Hip Hop, Reggae, Funk, Rock und Soul sowie ein bisschen Calypso. In seiner natürlichen und ungezwungenen, gleichwohl sehr professionellen Art, schaffte es Yared Dibaba von Beginn an, das Publikum für sich einzunehmen. Großartig war, wie er es verstand, auf die zahlreichen Zwischenrufe und Hinweise aus dem Publikum immer wieder schlagfertig zu reagieren. Auch als er mit einer Besucherin ganz spontan einen „Lütten“ trinken musste, brachte ihn das nicht aus dem Gleichgewicht.

Mit seiner Band erlebten die Besucher vom ersten Augenblick an norddeutsches Lebensgefühl. Seine bunt besetzte Band inklusive Shantychor verbindet Musikgenres. Es wurde herzhaft gelacht, und das Publikum sang kräftig mit. So waren alle in der Aula eine große Familie. Das Album, mit dem Yared und „die Schlickrutscher“ unterwegs sind, heißt „Land in Sicht“ mit Titeln wie „Klei mi an Moors“, „Laat man loopen“, „Tüdelband“, „Danz op de Deel“ oder auch einer Hymne auf „Kaffee“. Wenig verwunderlich findet er, wie er am liebsten das schwarze Heißgetränk zu sich nimmt – also selten „to go“.

Als zum Ende Dibaba und seine Band ein Shanty-Medley erklingen ließen, hielt es keinen mehr auf den Stühlen. Es wurde geschunkelt und gesungen, was die Kehlen hergaben. Was Yared Dibaba und die „Schlickrutscher“ an diesem bemerkenswerten Abend in Barßel ablieferten, war für alle begeisterten Gäste plattdeutsche Unterhaltung vom Allerfeinsten.