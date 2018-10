Barßel Die feurige, spritzige Feuerwehrsatire „De Grillvereen un ehr rodet Auto“ von Carsten Lögering bringt die Theatergruppe der Kolpingfamilie Barßel auf die Bühne in der Aula des Schulzentrums Barßel. Der Vorhang zur Premiere der plattdeutschen Komödie fällt am Freitag 9. November um 19.30 Uhr. Die neunköpfige Laiendarstellergruppe hat die Bücher zur Seite gelegt. Die Leseproben sind beendet. Derzeit wird das Stück auf der Bühne Szene für Szene eingeübt. Auch ein Teil des Bühnenbildes steht schon. „Die Besucher können sich auf ein herzhaftes Stück freuen und dabei viel Lachen“, sagt Georg Hoffbuhr, einer der Darsteller.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Die nach dem Tod des Wehrführers verbliebenen drei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (Georg Hoffbuhr, Thorsten Alberding, Thomas Dierks) verbringen ihre Tage damit, Bier zu trinken und zu grillen. Ihre Frauen (Kerstin Köster und Heike Westerkamp) sind bis dato lediglich dazu verdonnert, das Gerätehaus sauber zu halten. Als der strenge Kreisbrandmeister (Michael Bissa) ausgerechnet seine Frau (Ursula Hillebrandt) als neue Wehrführerin einsetzt, die nicht nur Alkohol und Grillfleisch verabscheut, sondern auch Frauen in die aktive Wehr mit aufnehmen möchte, beginnt der Kampf zwischen den männlichen und weiblichen Dorfbewohnern. Was in so einem Stück nicht fehlen darf: eine Dorftratsche (Jessica Alberding). Nach und nach treten weitere Frauen der Feuerwehr bei und die alte Garde bekommt mehr und mehr das Wasser abgegraben.

Termine und Vorverkaufsstellen Das neue Stück „De Grillvereen un ehr rodet Auto“ feiert am 4. November mit der Vorstellung für Senioren um 14 Uhr Premiere. Weitere Aufführungen sind am 9., 10., 11., 14., 16. und 17. November jeweils um 19.30 Uhr in der Aula des Schulzentrums Barßel. Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort bei Buch & Papier Holger Pekeler sowie bei Bürotechnik Meinhard Meiners-Hagen in Barßel und Blütenzauber und Floristik in Elisabethfehn. Platzreservierungen nimmt Sabine Niemeyer unter Telefon 04499/2017 entgegen.

Doch damit nicht genug: Die Männer müssen ihr Können bei einer internen Feuerwehrolympiade unter Beweis stellen. Und so entbrennt zwischen den neuen und alten Kameraden ein ungleicher Geschlechterkampf, der für die Männer zur ernsten Zerreißprobe wird.

Die Regie liegt in den Händen von Monika Böhning. Roswitha Deters ist de Toseggersch (Souffleuse). Mit Michael Bissa und Jessica Alberding betreten auch zwei Neulinge die Bühne. Schon die Proben zeigen, dass die beiden ihren Rollen durchaus gewachsen sind. Über den Ausgang des Stückes soll hier nicht zu viel verraten werden.