Barßel Jede Menge Buchstaben, Seiten aus Papier, ein schöner Einband mit beschriftetem Buchrücken und ein Deckblatt, das ins Auge fällt – fertig ist ein gutes Buch. Ist es wirklich so einfach? Nein, bei einem wirklich spannenden und mitreißendem Buch ist es ganz wichtig, wie die zigtausenden von Buchstaben angeordnet sind, welche Wörter sie ergeben und wie viel Drang sie auf den Leser ausüben, die nächste Seite aufschlagen zu wollen. „Es sind vor allem die Krimis, die sehr oft ausgeliehen sind. Ganz viel Wert legen die Leser dabei auf Geschichten aus der Gegend – norddeutsche Roman kommen an“, sagt Ursula Kruckemeyer. Zwischen all den Wörtern und Buchstaben in der katholischen öffentlichen Bücherei in Barßel behält sie als Leiterin den Überblick – und hat in diesem Jahr buchstäblich und im wahrsten Sinne des Wortes viel vor.

Lesung Kölpin Ganz besonderer Besuch kommt am Sonntag, 25. März, auf Einladung der katholischen öffentlichen Bücherei in das Pfarrheim nach Barßel. Autorin Regine Kölpin (Die Lebenspflückerin, Oma geht campen, Die Feuerperlenkette) liest aus ihrem neuesten Werk „Die Rückkehr der Lebenspflückerin“. In dem Roman geht es wieder einmal um die Hebamme Hiske Aalken, die von Fräulein Marie als Hexe diffamiert wurde und Jever verlassen musste. In Neustadtgödens fand sie eine neue Heimat – lernt dort neue Leute kennen und lieben. Die Lesung beginnt um 15 Uhr. Der Einritt beträgt drei Euro. Da es auch Kaffee und Kuchen geben wird, bittet die Bücherei um eine Anmeldung unter Telefon 04499/922932.

Krimis aus der Region

Spätestens seit den Ostfriesenkrimis von Klaus Peter Wolf ist der regionale Roman wieder ziemlich angesagt. Dazu gesellen sich in letzter Zeit auch immer mehr historische Regionalromane. „Alles, was sich mit geheimnisvollen Kapiteln der Geschichte beschäftigt, interessiert die Leser. Besonders gut laufen die historischen Roman von Regine Kölpin“, sagt die Bücherei-Chefin, die auch selbst ein großer Fan ist.

Gerne würde sie den Gästen der Bücherei eines ihrer Werke, zum Beispiel „Die Lebenspflückerin“ zeigen – doch fast alle Bücher von Kölpin sind zurzeit ausgeliehen und teilweise auch schon wieder vorreserviert. Wenn schon ihre Bücher so vergriffen sind, dann passt es ja, dass die Autorin selbst am Sonntag, 25. März, nach Barßel in das Pfarrheim kommt (siehe Infobox).

Lesen und Basteln

Doch neben der Autorenlesung bietet die Bücherei noch weitere neue Aktionen an. An jedem ersten Donnerstag im Monat bietet das Haus der Wörter und Buchstaben ab 10.30 Uhr das Vorlesen und Spielen mit Krabbelkindern ab sechs Monaten an und um 15.30 Uhr das Vorlesen für Kinder von vier bis zehn Jahren. „Das ist eigentlich nichts neues, doch um 15.30 Uhr wollen wir mit den Kindern nun auch basteln – das war der Wunsch der Kinder“, verrät Kruckemeyer. Doch die neuen Aktionen richten sich nicht nur an die Kleinen. Am Mittwoch, 7. März, findet um 15.30 Uhr ein Kaffeeklatsch für Erwachsene in der Bücherei statt. „Immer wieder fragen mich die Leser, was ich denn zurzeit gerade lese. Der Kaffeeklatsch ist für den Austausch gedacht, so dass jeder Teilnehmer neue Tipps und Leseanreize erhält“, freut sich die Büchereileiterin. Es soll ein offenes und ungezwungenes Gespräch werden mit Tee, Kaffee und Kuchen. Dafür bittet Ursula Kruckemeyer allerdings um Anmeldung, damit auch für jeden genug Gebackenes da sein wird.

Blickt man zurück auf das Jahr 2017, ist die Bücherei-Chefin recht zufrieden. „Von den Ausleihen und den Besuchern ist alles ungefähr gleich geblieben“, so Kruckemeyer. Doch stöbern in Büchern findet im digitalen Zeitalter sowieso nicht mehr nur in der Bücherei statt. „Man kann ja von zu Hause aus in unseren Katalog schauen und auch online alles ausleihen. Das wird von Tag zu Tag mehr“, weiß die Herrin der Bücher. Trotzdem bleibt für Kruckemeyer der Kontakt mit dem Menschen vor Ort wichtig. „Empfehlungen und persönliche Tipps kann einem online keiner geben“.

Für die Büchereileiterin stehen die interessantesten Wörter immer noch in der Belletristik. „Für Sachbücher und Lexika geht keiner mehr in die Bücherei.“