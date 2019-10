Barßel Er liebt sein Motorrad der Marke BMW R 1100 RT über alles. Rund 140 000 Kilometer hat Tischlermeister Franz-Josef Hibben aus Barßel damit schon auf den Straßen Europas zurückgelegt. Wenn der Ehrenobermeister der Tischlerinnung im Landkreis Cloppenburg erst auf seinem Motorrad mit 110 PS unter dem Hintern sitzt, fühlt er sich wie zu Hause auf seinem Sofa – und das noch im hohen Alter von 84 Jahren.

Es dürfte nur wenige Menschen geben, die sich in diesem Alter noch auf eine Maschine mit zwei Rädern setzen. Nicht wenige haben ihren Führerschein da schon abgegeben. Für Hibben kein Problem, wie er selbst sagt. Erst vor wenigen Tagen ist er wieder von einer langen Motorradtour zurückgekehrt. Mit acht befreundeten Kumpels aus dem Badischen ist er kreuz und quer durch Kroatien gefahren. Dabei hat Hibben, der sich nicht als „Motorrad-Opa“ unter den Bikern fühlt, rund 4700 Kilometer zurückgelegt. „Mich hält meine Leidenschaft jung“, sagt Hibben.

Besonders jung fühlt er sich, wenn er seine rund 280 Kilogramm schwere Maschine über geschwungene Landstraßen und Autobahnen in ganz Europa schwingt. Mit der jetzigen Tour durch Kroatien, insbesondere entlang der schönen Adria, hat sich Hibben seinen Herzenswunsch erfüllt. „Dieses Land wollte ich schon immer erkunden sowie Leute und deren Kultur kennen lernen. Es war eine beeindruckende Fahrt und ein Traum“, so der Barßeler Rentner. Insbesondere in den Serpentinen. Da könne man sich so richtig mit der 1100 Kubikzentimeter kräftigen BMW in die Kurve legen. „Dabei war der Blick auf die Adria von oben ein beeindruckendes Bild“, so Hibben. Gut drei Wochen war er in Kroatien unterwegs.

Ausgangspunkt der Tour war der Skiort Flachau in Österreich. Von dort ging es über Italien und Slowenien nach Kroatien. Besonders beeindruckt hat den Tischlermeister die Insel Krk, die größte Insel der Adria. Hier war er im Ort Njivice im Hotel untergebracht. „Es ist ein herrliches Gefühl, frei und ungezwungen auf zwei Rädern durch die wunderbare Landschaft zu fahren. Man nimmt insbesondere im gemäßigten Tempo noch Land und Leute wahr“, sagt Biker Hibben. Angst hat er auf dem Zweirad nicht, wenn er mit rund 230 km/h über die Autobahn rast.

Auch die Partnergemeinde von Barßel, Elblag (Polen), hat Hibben mit seinem Motorrad erkundet. „Ich fühlte mich bei meinem Besuch in der Partnergemeinde sozusagen als Botschafter meines Heimatortes.“ Zum Trip nach Elblag gehörte auch der Besuch beim Bürgermeister mit Kaffee und Kuchen.

Noch einige Tage möchte Hibben das Wetter zum Fahren ausnutzen. Dann wird die Maschine „eingemottet“, bevor im Frühjahr dessen Sound wieder erklingen wird.