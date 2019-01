Barßel Am vergangenen Samstag wurde es offiziell eröffnet – das Plattdeutsche Jahr 2019 in Barßel. Doch was ist eigentlich Plattdeutsch? Wo kommt die niederdeutsche Sprache her? Wer spricht sie noch und wie kann man sie vom Aussterben retten? Die Antworten auf genau diese Fragen kann man im jetzt veröffentlichten Begleitheft des Plattdeutschen Jahres in Barßel unter dem Titel „Lingua Saxonica“ finden.

Erhalt der Sprache

„Plattdeutsch ist die Alltagssprache der Menschen im ländlichen Lebensraum Norddeutschlands – bei uns im Oldenburger Münsterland ebenso wie in den Nachbargebieten Ammerland, Ostfriesland und Emsland“, sagt Heinz Scheele vom Bürger- und Heimatverein Barßel, der das Begleitheft verfasst hat. Neben der Geschichte des Plattdeutschen und dessen Sprachraums sowie einzelner Sprachbeispiele geht es in dem Begleitheft aber auch um den Erhalt der Sprache.

„Seit der Ratifizierung der Europäischen Sprachencharta am 16. September 1998 durch die Bundesrepublik Deutschland, sind Schutz und Förderung der niederdeutschen Sprache verbindlich festgelegt. Bei der Umsetzung der Europäischen Sprachencharta sind die Kultusministerien anderer Bundesländer wesentlich erfolgreicher – konsequenter als vergleichsweise unserer Landesregierung in Hannover“, sagt Scheele.

Der Autor hat eine ganz klare Forderung in Richtung Kultusministerium: „Der Minister Grant Hendrik Tonne muss zügig Gesetzesvorlagen erarbeiten, um Niederdeutsch in nächster Zeit flächendeckend als Unterrichtspflichtfach an Niedersachsens Grundschulen und Sekundarstufen zu instituieren, denn sonst droht unser kulturelles Erbe, die Muttersprache Niederdeutsch, mit der nächsten Generation auszusterben“, so Scheele. Schon öfter hat der 82-Jährige in der jüngeren Vergangenheit gefordert, Plattdeutsch als Unterrichtsfach zu etablieren.

Sprachen als Gewinn

Ähnlich sieht es auch Barßels Bürgermeister Nils Anhuth, der zusammen mit Heinz Scheele und Josef Wagner, 1. Vorsitzender des Bürger- und Heimatvereins, das neue Begleitheft vorgestellt hat. „Es gilt als bewiesen, dass Mehrsprachigkeit ein großer kognitiver Gewinn für Kinder ist. Dabei sollte eben nicht nur Englisch so früh wie möglich auf dem Lehrplan stehen, sondern auch Plattdeutsch“, so Anhuth. Josef Wagner erinner in diesem Zusammenhang an die Vielschichtigkeit der plattdeutschen Sprache: „Wir vom Bürger- und Heimatverein haben uns immer sehr für den Erhalt der plattdeutschen Sprache eingesetzt. Doch von Dorf zu Dorf wird Plattdeutsch immer etwas anders gesprochen. Als wir unser Heimathaus benennen wollten, gab es auch viele verschiedene Schreibweisen des Wortes ’lütje’“, so Wagner.

Prominente Zitate

Auf den letzten beiden Seiten im neuen Heft hat Scheele auch aussagen von Prominenten in Bezug auf die plattdeutsche Sprache gesammelt. „Das Niederdeutsche ist ein Teil unserer Kultur mit eigenständiger Prosa und Poesie. Schon aus diesem Grunde sollte es gepflegt werden. Vielleicht sollten wir nicht nur Naturschutz und Denkmalpflege betreiben, sondern auch Sprachschutz“, sagt der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. In diesem Zusammenhang geht Scheele auch auf die Gefährdung der deutschen Sprache durch Anglizismen ein und zeigt in einer kleinen Tabelle, wie englische Begriffe ganz leicht durch deutsche ersetzt werden können. „Wir können uns als Gemeinde Barßel bei Heinz Scheele nur recht herzlich für das große Engagement bedanken“, so Anhuth.

Das Heft kann ab sofort beim Bürger- und Heimatverein oder bei vielen Veranstaltung des Plattdeutschen Jahres bekommen werden.