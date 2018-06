Barßel Stille. Und plötzlich: Trommelwirbel. Die Musik dreht auf und der Vorhang hebt sich. Gespannt sitzen Geschwister, Eltern, Großeltern, Lehrer und weitere Gäste im Zuschauerraum. Doch dann ist die Aufregung plötzlich vorbei, denn es geht endlich los. Die Kinder der Marienschule in Barßel hatten wieder einmal zum Zirkus „Barßelino“ eingeladen – und brachten die Augen ihrer Eltern und Geschwister zum Strahlen. Ob als Clowns, Zauberer, Fakire oder Seiltänzer – die Schüler zeigten kaum Unterschiede zu einer echten Zirkusfamilie.

Dafür haben sie auch tatkräftig geprobt. Schon die ganze Woche drehte sich an der Barßeler Schule alles um den Zirkus. Geprobt wurde zusammen mit dem Team des „Circus Sperlich“, der sich als Pädagogikzirkus spezialisiert hat.

Den Anfang in der Manege direkt vor der Schule machte die Schwarzlichtshow. Zum mystischen Hit „Hijo de la luna“ zeigten die Mädchen und Jungen der Gruppe in der dunklen Arena mit im Schwarzlicht leuchtenden Tüchern eine beeindruckende Show aus besonderen Farben und Formen. Als Zwischenleger tauchten immer wieder die Clowns des Zirkus in der Manege auf: ob als Wilhelm Tell, der diesmal seinem Clownkollegen eine Banane vom Kopf schießen möchte, oder als wilde Partyclowns. Eigentlich dürfen sie gar keine Party in der Manege machen. Doch von der Zirkuschefin lassen sie sich nichts sagen. „In der ganzen Manege ist das Partymachen verboten!“, sagt die Zirkusangestellte. „In der ganzen Mayonnaise?“, erwidern die Clown mit zahlreichen Fragezeichen. Das Publikum und vor allem die Kinder kamen aus dem Lachen nicht mehr raus.

Für Staunen sorgten die Zauber- und die Fakirshow. Scherben und Nagelbretter – für die Schüler der Marienschule kein Problem. Ob mit dem Bauch auf den Scherben, mit dem Rücken auf Nägeln oder mit einem anderen Schüler oben drauf – die Zirkusartisten aus Barßel ließen sich nichts anmerken und begeisterten die Zuschauer.

Die letzte Aufführung des Zirkus „Barßelino“ findet an diesem Samstag um 11 Uhr im Zelt an der Marienschule statt.

