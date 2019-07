Barßel Man soll die Feste stets feiern, wie sie fallen. An dieses Motto hielt sich am vergangenen Wochenende die Schützengilde Barßel und feierte ein grandioses 108. Volksschützenfestes – woran auch die befreundeten und benachbarten Vereine nicht ganz unbeteiligt waren.

Beim Königsball am Samstagabend, der unter der Herrschaft ihrer Majestätin Ursel Meinerling und Prinzgemahl Anton sowie den Adjutantenpaaren Manfred und Elke Meinerling sowie Andreas Bohnen und Annette Hövemann stand, vermeldete der Vorstand um Präsident Michael Nitschke eine „volle Hütte“: „Wir hatten eine Riesenstimmung unter den Besuchern und den auswärtigen Schützenvereinen.“

Wie bereits im vergangenen Jahr hatte der Barßeler Gastwirt Jan Lange von der Kneippe „Zum langen Jan“ in Barßel die Funktion des Zeltwirtes übernommen und es war wieder ein voller Erfolg. „Es ist alles bestens gelaufen“, so der Gildepräsident.

Zahlreiche Besucher und Gäste fanden sich am Königsthron ein, um dem Hofstab die Aufwartung zu machen. Die Gratulationscour war schon enorm und so hatte das Königshaus viele Hände zu schütteln. Die Häuser und Straßen in Barßel waren mit Fahnen und Girlanden geschmückt. Die Nachbarn hat das Domizil von Königin Ursel an der Straße „Wahrdamm“ aus dem Esch in Barßel wunderbar ausgeschmückt.

Hunderte Schützen beteiligen sich am Sonntag bei angenehmen Temperaturen am Umzug. Mit dabei waren die Schützenvereine aus Elisabethfehn, Barßelermoor, Neuland, Harkebrügge und Godensholt sowie die Feuerwehr Barßel. Mit Stolz wurden die meist reich bestickten, wertvollen Vereinsfahnen vorweggetragen. Traditionsgemäß begrüßte der Präsident der Gilde Barßel, Michael Nitschke, die zahlreichen Grünröcke auf dem Platz am Rathaus. Das Königshaus fuhr in einer edlen Nobelkarosse vor. Ebenso wie Scheibenkönigin Margret Büscherhoff mit den Hofdamen Stephanie Loots und Eva Schütte. Mit dabei war auch der Jugendthron mit Königin Madeleine Vossler und den Adjutanten Samira Mense und Theis Wasserthal sowie Kinderkönigin Madeleine Eutinger mit den Adjutanten Tammo Ulrich und Selin Heinicke.

Gemeinsam mit der großen Schützenfamilie ging es zum Ehrenmal, um der Verstorbenen und Gefallenen der Kriege zu Gedenken. Danach ging es mit Pauken und Trompeten der Musikverein Harkebrügge und der Schützenkapelle Tell Hollen über die Straßen des Seemannsdorfes zum Festzelt zum gemütlichen Ausklang der Feiertage.