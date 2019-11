Barßel Pünktlich zur Weihnachtszeit präsentieren die Kulturscheunen-Kids aus Barßel ihre mittlerweile zweite Theaterproduktion. Mit „Hilfe, die Herdmanns kommen“ inszenieren die jungen Schauspieler dabei einen absoluten Klassiker, der jetzt an insgesamt drei Aufführungsterminen jede Menge Unterhaltung zwischen adventlichem Chaos und vorweihnachtlicher Besinnlichkeit verspricht.

„Selten hat sich ein Stück nahezu so aufgedrängt wie dieses“, berichtet die Leiterin der Gruppe, Meike Thoben. „Zum einen haben wir von den ,Startisten’ das Stück vor exakt 15 Jahren als unser erster Stück aufgeführt, wir feiern also ein kleines Jubiläum. Und zum anderen laufen unsere Proben bisweilen ähnlich turbulent ab wie bei den Herdmanns in unserem Stück. Die Grenzen zwischen Inszenierung und Realität verlaufen da zum Teil sehr fließend“, so Thoben weiter.

Doch das ist auch so gewollt, denn über diesen aktivierenden, spielerischen Zugang legen die jungen Darsteller ihre Scheu vor der Bühne ab, öffnen sich für ihre Rollen und geben den Charakteren des Stückes jene inhaltliche Leichtigkeit, die für diese Inszenierung unbedingt notwendig ist. Es wird viel gelacht, coole Kostüme werden von noch cooleren Typen präsentiert und am Ende erliegen möglichst alle dem Zauber der Weihnachtsnacht im Krippenspiel. „Die Spielfreude unserer Kinder ist der ausschlaggebende Faktor für eine solche Produktion“, ist sich Thoben sicher.

Derzeit gehören insgesamt 21 Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis 13 Jahren dem Ensemble an, das 2018 von den „Startisten“ aus Barßel gegründet wurde und seither als Nachwuchsprojekt im Bereich Theater erfolgreich realisiert wird. Die aktuelle Inszenierung richtet sich auch deshalb insbesondere wieder an möglichst viele Kinder mit ihren Familien. Die Aufführungen dauern jeweils rund 60 Minuten und finden an folgenden Terminen statt: Freitag, 13. Dezember, 17 Uhr; Samstag, 14. Dezember, 17 Uhr, und Sonntag, 15. Dezember, 15 Uhr.

Der Vorverkauf für diese drei Veranstaltungen in der Kultur-Scheune Barßel beginnt an diesem Donnerstag, 28. November. Die Karten gibt es zum Preis von sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder sowie Jugendliche bei Bürotechnik Meiners-Hagen und Schuppert Schreiben-Lesen-Schenken in Barßel.