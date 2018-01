Welche zehn Lieder dürfen auf einsamer Insel nicht fehlen?

Uwe Brakes Top-10-Songs:1. Iron Maiden – Hellowed Be Thy Name 2. Eagles – Hotel California (Hell Frezes Over live) 3. Bon Jovi – Wanted Dead Or Alive 4. Dire Straits – Sultans Of Swing 5. AC/DC – Shoot To Thrill 6. Peter Gabriel – In Your Eyes (Secret World live) 7. Supertramp – Dreamer (live in Paris) 8. Molly Hatched – Dreams I’ll Never See 9. Simple Minds – Belfast Child 10. Guns’n Roses – Sweet Child O’Mine

Uwe Brakes Top-10-Videos: 1. Jon Bon Jovi – Blaze Of Glory 2. George Michael – Freedom 3. Aerosmith –Sweet Emotion 4. U2 – Where The Streets Have No Name 5. Inxs – Need You Tonight 6. Band Aid – Do They Know It’s Christmas 7. Chat Kröger/ Carlos Santana – Into The Night 8. Billy Joel – The Downeaster Alexa 9. Phil Collins – In The Air Tonight (live in Paris) 10. Seeed – Augenbling