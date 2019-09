Bethen 90 Sängerinnen und Sänger, drei Chöre, eine voll besetzte Basilika in Bethen – und am Ende 1857,32 Euro für die neue Orgel in der Kirche des Wallfahrtsorts. Das war – kurz zusammengefasst – das Benefizkonzert am Sonntag, das von den Chören „Voices“ aus Cloppenburg, „amazing“ und den „St. Margaret Singers“ aus Emstek gestaltet wurde.

€ Als um 17 Uhr die ersten Töne des Auftaktliedes „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ der Gruppe „Voices“ unter der Leitung von Olga Lorey erklangen, war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt – einige Zuhörer mussten stehen. Das Publikum durfte anschließend beispielsweise dem Kyrie von Tore W. Aas oder dem romantischen Stück „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ lauschen.

Weiter ging das Konzert mit „amazing“. Die Sängerinnen hatten unter anderem die Lieder „Mein Ziel“ oder „Liberatio“ mitgebracht. Beim Gospel „Put your hand“ fiel das Publikum schon fast automatisch mit in ein rhythmisches Klatschen ein. Den Schlusspunkt setzten die „St. Margaret Singers“ unter der Leitung von Kathrin Südbeck. Romantisch wurde es mit „Can’t help falling in love“ und etwas melancholischer beispielsweise mit „Somewhere over the rainbow“.

Obwohl alle Chöre ganz unterschiedlich sind – bei „amazing“ singen nur Frauen, der Gospelchor sang teilweise à cappella und in insgesamt vier Stimmen – sangen am Ende des Konzertes alle 90 Sängerinnen und Sänger ein gemeinsames Lied – den Magnificat-Kanon. Stehende Ovationen, tosender Beifall und volle Spendenkörbe dürften Beleg genug sein, dass – trotz, oder gerade wegen aller Unterschiede – die Premiere zu den Konzerten zugunsten der neuen Orgel mit den drei beteiligten Chören am Sonntag geglückt ist.

Am Freitag, 8. November, 19 Uhr, musizieren der Gospelchor St. Andreas mit den „Hot Jazz Stompers“. Am Sonntag, 24. November, 17 Uhr, soll es eine Orgelvesper zum Hochfest Christkönig geben. Auch diese Erlöse sind für die Orgel bestimmt.