Bethen Der Marien-Wallfahrtsort Bethen feiert am Sonntag, 15. September, das 350-jährige Bestehen seiner Gnadenkapelle neben der Basilika. Weihbischof Wilfried Theising und der päpstliche Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, zelebrieren um 10.30 Uhr den Festgottesdienst vor der Kapelle.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es neben ausreichender Verpflegung und wechselnder Musik Angebote für Kinder und Familien. Den Schlusspunkt des Tages setzt um 17 Uhr ein Konzert des Leipziger „Ensemble 1684“. Bethens Pfarrer Monsignore Dr. Dirk Költgen und Weihbischof Theising hoffen auf eine rege Teilnahme der Bevölkerung. Eingeladen werden neben vielen Vertretern des öffentlichen Lebens kirchliche Verbände, Vereine, Gemeinden und Einrichtungen des Oldenburger Landes.

Als Ersatz für eine im 30-jährigen Krieg zerstörte Kapelle hatte der Münsteraner Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen die heutige Gnadenkapelle 1669 feierlich eingeweiht. Der von ihm gestiftete Barockaltar trägt sein Wappen. Während der beiden Weltkriege suchten hier viele Mütter und Frauen Schutz und Zuflucht und beteten für ihre im Felde stehenden Väter, Männer, Brüder und Söhne. Eine besondere Beziehung zu Bethen hatte der ehemalige Bischof von Münster, Clemens August Kardinal von Galen. 1934 hatte er sich hier bei einer Glaubenskundgebung mit mehr als 25 000 Männern vor dem Marien-Gnadenbild eingefunden.

Schon in der Woche vor dem 15. September beginnt ein umfangreiches Programm, das dem Jubiläum der nördlichsten Marienwallfahrtsstätte Deutschlands und ihrer Bedeutung als wichtigste Wallfahrtsstätte im Oldenburger Land gerecht wird. Den Auftakt bildet am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr ein Hochamt mit Weihbischof Theising zur Mariä-Geburt-Prozession. Um 17 Uhr geben der Emsteker Gospelchor und der Chor „Amazing“ ein Benefizkonzert für die Orgel.

Am Montag, 9. September, findet um 15 Uhr eine Messe mit Krankensalbung, um 17 Uhr ein Segnungsgottesdienst für in der Pflege tätige Arbeitnehmer statt. Am Dienstag, 10. September, feiert Bischof Dr. Felix Genn um 10 Uhr ein Pilgerhochamt in der Basilika. Um 18 Uhr gibt es eine meditative Lichterandacht. Am Mittwoch, 11. September, ziehen die Gläubigen nach der Messe um 19 Uhr mit einer Lichterprozession zur Gnadenkapelle. Als besonderen Gast konnte Költgen hierzu den gebürtigen Bether Stefan Lunte, Generalsekretär von Justitia&Pax Europa, gewinnen. Er wird an diesem Abend ein Glaubenszeugnis ablegen. Am Freitag, 13. September, wartet um 19 Uhr im Haus Maria Rast ein geistliches Candle-Light-Dinner auf Ehepaare, und am Samstag, 14. September, ist den ganzen Tag Beichttag, am Sonntag dann der festliche Abschluss.

Für Musik auf dem Festplatz vor der Basilika sorgen am Sonntag, 15. September, nach dem Festgottesdienst unter anderem der Spielmannzug Kellerhöhe, die Vechtaer Jazzband Dreiklang, das Blasorchester Füchtel und Christian Hoge mit Faith& Chorus aus Visbek. „Wenn das Wetter mitspielt, rechnen wir mit bis zu 2000 Besuchern“, freut sich Monsignore Költgen schon auf diesen Tag.

Noch vor der Festwoche, am 5. September, hängt die Bether Bevölkerung um 17 Uhr an der Basilika und der Gnadenkapelle Kränze auf. Dazu ist die Bevölkerung eingeladen.