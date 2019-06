Frauen pilgern nach Bethen

Bethen /Cloppenburg Zur traditionellen Oldenburgischen Landesfrauenwallfahrt werden am 2. Juli viele hundert Pilgerinnen aus allen Teilen der Nordwestregion im Marienwallfahrtsort Bethen erwartet. Eingeladen hat die Frauenseelsorge des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta. Das Motto der Wallfahrt, „Frauen.Leben. Heute … für eine Kirche von morgen“, sucht Bezug zu Veränderungen in der Kirche und stellt die Rolle der Frauen in der katholischen Kirche in den Vordergrund. Dieses Anliegen möchten die Frauen aus dem Dekanat Löningen, die in diesem Jahr für die Organisation zuständig sind, deutlich machen. Landesfrauenseelsorger Pfarrer Hermann Josef Lücker aus Visbek und Wallfahrtspfarrer Dr. Dirk Költgen zelebrieren den Gottesdienst.

Um 19 Uhr starten viele Teilnehmerinnen zu Fuß beim Vinzenzhaus in Cloppenburg, St. Michaelstraße 18. Hier werden auch die Bannerabordnungen der Frauengemeinschaften und Frauenverbände erwartet. Betend und singend ziehen sie zur Marienbasilika, wo ebenfalls zeitgleich eine Einstimmung der hier schon Versammelten auf den Festgottesdienst beginnt. Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit zum Austausch und zur Begegnung rund um die Basilika. Die Bewirtung übernehmen Frauen aus dem Dekanat Friesoythe.