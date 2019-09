Bethen Einen besseren Abschluss der Festwoche zum 350-jährigen Bestehen der Bether Gnadenkapelle hätte es gar nicht geben können: Wer nach dem langen Tag mit Freiluftgottesdienst und buntem Familienfest noch Energie hatte, wurde am späten Nachmittag in der Basilika mit einem Konzert belohnt, das höchsten internationalen Ansprüchen genügte. Beim Cloppenburger Kultursommer entführte das „Ensemble 1684“ aus Leipzig unter Leitung von Gregor Meyer die zahlreichen Besucher in die Musikwelt des Frühbarocks.

Bei der Aufführung gab es Werke des in Leipzig und Venedig tätig gewesenen Komponisten Johann Rosenmüller (1617-1684) zu hören, der wie kaum ein anderer die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts musikalisch geprägt hat. Die aufgeführten Werke, vielfach vertonte Psalmen und Verse des Lukasevangeliums, waren aus handschriftlichen Quellen neu aufbereitet und teilweise auch rekonstruiert worden.

Gregor Meyer, einer der beiden Gründer des Ensembles und Leiter des Leipziger Gewandhauschores, spornte die zwölf Instrumentalisten und acht Sänger zur Höchstleistung an. Dabei dirigierte er nicht nur, sondern spielte auch selbst die Truhenorgel. Eröffnet wurde das Konzert mit Rosenmüllers Magnificat, zu dem sich die acht Sängerinnen und Sänger in zwei Gruppen doppelchörig zwischen den Instrumentalisten aufstellten. Seine Aufstellung änderte das Ensemble für jedes Stück und passte es damit an die Akustik des Kirchenraums an, die durch die Kuppel der Basilika gewaltig verstärkte wurde.

Als Vertreter der frühbarocken Musik setze das Ensemble des Leipziger Gewandhauses neben bekannten Instrumenten auch historische Instrumente wie Laute, Dulzian und Zink ein. Bis zum letzten Takt hielten sie alle Töne sauber durch. Trotz aller Perfektion hatte das Konzert den Musikern, von denen einige schon zum dritten Mal für einen Auftritt nach Bethen gekommen waren, viel Spaß gemacht. Der Funke der Begeisterung und die Ausstrahlung der Leipziger Gäste sprangen schnell aufs Publikum über. Für stehende Ovationen bekamen die Zuhörer nach 90 Minuten Konzert die gewünschte Zugabe.