Bethen /New York Die Cloppenburger Band „Hot Jazz Stompers“ bringt musikalische Grüße nach New York. Auf Einladung des Vorsitzenden vom „Plattdütschen Volksfestvereen New York“, Fred Hansen, stehen auf dem Programm eine Grünkohltour mit dem Bollerwagen durch den Central Park mit Jazzmusik aus Norddeutschland und anschließendem Essen im Deutschen Club Clark, New Jersey, sowie ein Auftritt in der Deutschen Kirche Henry Street in Brooklyn. Begleitet wird die Band dabei von zwei Stimmen aus Oldenburg: Esther Filly Ridstyle und Jens Sörensen mit der Sinatra-Story.

In New York City sind mehrere Konzerte geplant. Am Donnerstag, 18. Januar, wird ein mehrstündiger Auftritt im „Bierhaus of Midtown Manhattan“ an der 3rd Avenue, ganz in der Nähe des Empire State Buildings, stattfinden.

Am Freitagabend, 19. Januar, gibt es ein absolutes Highlight: In der berühmten Zionskirche in Brooklyn werden Jazz, Swing, aber auch Gospel und geistliche Lieder erklingen. Unterstützt werden die Musiker dabei von einem New Yorker Gospelchor.

Am Samstag, 20. Januar, wird der Kohlgang durch den Central Park musikalisch begleitet, und abends ist ein Auftritt im „Birdland“, dem wohl berühmtesten Jazzclub der Welt geplant. In diesem Lokal, welches nach dem Jazzsaxofonisten Charlie Parker benannt wurde und wo Stars wie Miles Davis, Dizzy Gillespie, aber auch Frank Sinatra oder Sammy Davis Jr. zu Gast waren, wird original Cloppenburger Jazz präsentiert, mittlerweile in den USA schon als „The German Style“ bekannt.

Am Sonntag, 21. Januar, werden beim großen Kohldinner auch Jazzstandards mit plattdeutschen Texten gespielt, die von hiesigen Textern wie Heinrich Siefer oder Ludger Lüske erstellt wurden.

Drei Tage, bevor die Musiker zu ihrer Konzerttour nach New York aufbrechen, stellen sie ihr Programm dem heimischen Publikum in Bethen vor. Auch die beiden Oldenburger, die die Band nach New York begleiten, werden dabei sein. Sörensen hat sich über die Region hinaus als Frank-Sinatra-Double einen Namen gemacht. Frankie-Nummern wie „New York, New York“, „My Way“ oder „Fly me to the Moon“ werden deshalb im Programm nicht fehlen. Esther Filly wird mit ihrer einzigartigen Stimme unter anderem „Amazing Grace“, Leonhard Cohens „Halleluja“ oder Evergreens wie „Sittin’ on the Dock“, „I feel good“ und „What a Difference a Day made“ präsentieren.

Auf dieses Programm dürfen sich am Sonntag, 14. Januar, alle Musikfreunde der Region freuen. Beginn ist um 17 Uhr im Haus „Maria Einkehr“ in Bethen. Mit dem Erlös wird der Orgelbauverein Bethen unterstützt. Karten gibt es bei der Buchhandlung Terwelp, Lange Straße 8, beim Wallfahrtsladen im Haus „Maria Einkehr“ und an der Abendkasse. Der Orgelbauverein bietet Getränke und Bockwurst an.