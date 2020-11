Thümler schickt Botschaft

Bethen Eigentlich wollte der Minister für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen, Björn Thümler (CDU), persönlich nach Bethen kommen. Dort hätte er dem Orgelbauverein im Rahmen eines Konzertes feierlich die Förderung über 20 000 Euro für den geplanten Orgelneubau zugesagt. Aber coronabedingt mussten das Konzert und der Ministerbesuch abgesagt werden. Dafür hat der Minister nun aber eine Videobotschaft an den Verein und seine Förderer gesandt, in der er die Bedeutung des Projektes für die Kultur in Niedersachsen hervorhebt und dazu aufruft, sich weiterhin für die neue Orgel zu engagieren. Der Besuch in der Wallfahrtskirche Bethen soll möglichst im Frühjahr nachgeholt werden. Das Video ist auf der Website des Orgelbauvereins unter folgender Internet-Adresse zu finden:

