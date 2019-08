Beverbruch Stephan Westermann ist Jäger: 180 Punkte sind sein Ziel. Dazu benutzt er aber keine Gewehre, sondern kleine Dart-Pfeile mit Stahl-Spitzen, „Steel-Dart“ genannt. In Beverbruch direkt neben dem Kreisel am Beverbrucher Damm hat er kürzlich den Dartclub Beverbruch eröffnet – ein geschlossener Club, der sich einmal die Woche beim „open club“ für alle Interessierten öffnet.

Die Räume, in denen früher eine Kneipe, dann eine Pizzeria untergebracht waren, standen leer, wurden lediglich als Lagerraum genutzt. Der Vermieter ist froh, dass durch den Dartclub auch wieder mehr Leben nach Beverbruch kommt – „eine Bereicherung fürs Dorf“. Die Theke kam den Club-Betreibern wie gerufen. Ansonsten musste einiges an Arbeit investiert werden. Neben den zwei Dart-Automaten und vier so genannten Steelboards, den Korkscheiben – wurde neues Mobiliar angeschafft. „Nach zweieinhalb Monaten waren wir fertig.“

Seit drei Jahren spielt Stephan Westermann schon Darts. Vor wenigen Monaten hatte er Bernd Westendorf angesprochen, ob er nicht Lust hätte auf einen Steel-Dart-Club. Westendorf selbst trug sich schon länger mit dem Gedanken, einen Club zu gründen. „Das Angebot in der Gemeinde ist doch sehr begrenzt“, sagt Westendorf, der seit 2006 Darts spielt.

Ihm geht es ebenso wie Stephan Westermann um den Leistungsgedanken, die „Professionalisierung“ und die „Seriosität“. Aus diesem Grunde hat sich der Club auch dem SV Nikolausdorf/Beverbruch angeschlossen. Die Mannschaft wird in der in Kürze startenden Saison in der Regionalliga antreten. Den Derbys mit Bethen fiebern die Beverbrucher schon entgegen. Ausgespielt wird auch eine Clubrangliste.

„Wir mussten erst einmal viel erklären“, berichtet Stephan Westermann. Doch die Darter stießen auf offene Ohren.

Mittlerweile zählt der Club 14 aktive Mitglieder, die pro Monat zehn Euro an Mitgliedsbeitrag zahlen. Sie stammen aus Nikolausdorf, Beverbruch, Garrel oder Bösel.

Neben den Steel-Dart-Scheiben sind auch E-Dart-Automaten aufgestellt. Und es gibt eine Anlage, in der online Dart gespielt wird – live übertragen per Webcam ins Netz.

„Steel-Dart“ holt enorm auf, sagt Christoph Menke, Co-Kapitän hinter Bernd Westendorf. Nicht zuletzt dank Fernsehübertragungen der Weltmeisterschaft aus dem Alexandra Palace in London oder Promi-Dart-Meisterschaften.

Eine gewisse Grundkompetenz im Kopfrechnen „muss man mitbringen“, sagt Christoph Menke mit einem Lachen. Denn im Gegensatz zum Automaten müssen die geworfenen Punkte selbst im Kopf addiert werden.

Noch jungfräulich ist die große Holztafel über der Theke, auf der die Namen der Spieler eingraviert werden sollen, die 180 Punkte erzielt haben – die Höchstpunktzahl mit drei Darts. Das sind immerhin schon Bernd Westendorf, Christoph Menke und Frank Renze.

Ein großer Wanderpokal auf der Theke weist auf künftige Wettbewerbe hin: Beim Dartclub-Supercup werden die E-Darter gegen die Steel-Darter antreten und dabei auch die Profession wechseln.

„Wir wollen langfristig hier bleiben“, gibt Stephan Westermann als Ziel aus. „Der Club soll funktionieren.“

Mehr Infos unter www.facebook.com/dartclubbeverbruch