Borsla-Preis

Zum 22. Mal wird der Borsla-Preis in diesem Jahr vergeben. Kurzgeschichten, Novellen, Gedichte, Hörspiele oder Einakter, die bislang nicht veröffentlicht sind, können ausgezeichnet werden. Er ist mit 2000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet am Samstag, 10. November, im „Heimathuus“ in Bösel statt.