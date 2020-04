Corona-Krise: Konzert, Bierfest und Italienfahrt abgesagt

Bösel „Es ist zwar keine große Überraschung, aber seit gestern entschieden“, berichtet Stefan Lübben vom Niedersachsen Sound Orchester: Das Open-Air-Konzert mit dem 3. Böseler Bierfest im Böseler Dorfpark ist abgesagt. Geplant waren die Veranstaltungen für den 23. Mai. Eine Entscheidung über die Euro-Musiktage Anfang September wird in den kommenden Tagen fallen, teilt der Vorstand des Vereins Euro Bösel mit.

Er sei in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt worden, wie es angesichts der Corona-Einschränkungen mit dem Plänen des Orchesters aussehe, berichtet Stefan Lübben. Das Niedersachsen Sound Orchester habe neben den heimischen Veranstaltungen auch seinen Besuch im Juli in Montescaglioso verschoben. Gemeinsam mit den italienischen Gastgebern hat das Orchester beschlossen, im Sommer 2021 dorthin zu fahren.

Durch die EURO Musiktage besteht zur Banda Rocco D’Ambrosio aus Montescaglioso seit den späten 1980er-Jahren eine musikalische Verbindung. Die Italiener waren zuletzt 2016 unter der Leitung von Giovanni Pompeo in Bösel. Nun sollte der Gegenbesuch folgen. Bereits im Herbst war eine kleine Abordnung aus Bösel in Italien gewesen, um zwei Open-Air-Konzerte, in Montescaglioso und in Matera zu planen. Matera ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas.