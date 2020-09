Euro-Musiktage: Europa zu Gast im Musik-Dorf

Bösel Die Euro-Musiktage Bösel: Drei Tage dichtes Programm mit tausenden Musikern, der Mehrheit Blasmusiker, aus ganz Deutschland und aus dem europäischen Ausland, dazu viele Zuschauer von nah und fern. Was bis Anfang des Jahres als weitere, die 58. , Auflage eines großartigen länderverbindenden Musikfestes geplant war, ist in den Zeiten der Corona-Pandemie leider eine große Gefahr für die vielen Teilnehmer.

Bleiben für diesen Herbst also nur die schönen Erinnerungen. Etwa an die Rekordjagd im vergangenen Jahr: 36 Musikgruppen aus acht Nationen nahmen am großen Festumzug am Sonntag teil, davon waren 16 zum ersten Mal dabei. Circa 1050 Musiker haben in Bösel übernachtet, 300 mehr als im Vorjahr. Das Deutsche Rote Kreuz stellte ebenfalls einen neuen Rekord: 6900 Mahlzeiten wurden an den drei Tagen an die Teilnehmer ausgegeben.

Vielleicht tröstet es, dass es nach dem 50. Euro-Musiktagen 2011 im Jahr 2012 auch schon mal eine „Schaffenspause“ gab, um das Konzept zu überarbeiten. Und es gab in diesem Jahr auch gute Nachrichten von und für die Euro-Musiktage. Der Landkreis Cloppenburg hat eine Förderung von 10 000 Euro für die kommenden drei Jahre zugesagt. Alle Fraktionen waren sich darüber einig. Der finanzielle Rahmen des Musikfestes ist also gestärkt.

Derzeit arbeitet der Verein Euro Bösel an den Formularen, so dass sich interessierte Gruppen schon für die Musiktage 2021 anmelden können.