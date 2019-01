Bösel Marcel Oltmann bleibt erster Vorsitzender der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Bösel. Einstimmig wurde er auf der Generalversammlung im Pfarrheim wiedergewählt. Der zweite Vorsitzende Jonas Brinkmann stand nicht zur Wiederwahl zur Verfügung. Zur neuen zweiten Vorsitzenden wurde die bisherige Schriftführerin Sandra Schlichting gewählt. Dieses Amt übernahm Maike Lamarre. Die Kassengeschäfte führt Theresa Freke. Julia Werner, Christian Oltmann, Mathis Thoben und Michael Hempen gehören dem Vorstand als Beisitzer an. Die Kasse prüfen Julian Sprock, Sven Brunemund und Jonas Brinkmann.

Für ihre Verdienste um die Böseler Landjugend wurde Maike Lamarre mit dem Titel „Mitglied des Jahres“ geehrt.

Auf ein aktives und ereignisreiches Jahr konnte Sandra Schlichting zurückblicken. Sie erinnerte an das Maibaumsetzen, an die Quizrunden, an das BiB-Event, an den Panoramaabend mit Stockbrotbacken, an die Senioren-Geschenkaktion und die Tannenbaumaktion. Die Erntekrone wurde gebunden, der Erntedankgottesdienst in der Pfarrkirche gestaltet und der Ernteball gefeiert. Teilgenommen hat die Gruppe am Landjugendquiz, sie schafften es bis zum Niedersachsenquiz. Eine Jahresfahrt führte die Mitglieder nach Düsseldorf.

Über Nachwuchs braucht sich die Landjugend keine Sorgen zu machen: Im Laufe des Jahres gab es 27 Neuaufnahmen.

Für die kommenden Monate haben sich die Mitglieder einiges vorgenommen. Im Frühjahr sollen Softshelljacken angeschafft werden. Eine 72-Stunden-Aktion findet vom 23. bis zum 26. Mai statt. Eine Jahresfahrt ist im Herbst angedacht. Mit einem Festwagen wollen die Mitglieder beim Karneval in Ramsloh dabei sein.