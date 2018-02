Bösel Wie soll die pastorale Arbeit in der Pfarrgemeinde St. Cäcilia in Bösel künftig aussehen? Festgehalten ist das im Pastoralplan. Mit der lokalen Umsetzung beschäftigt sich eine Steuerungsgruppe seit vielen Monaten. Beim Bischöflich Münsterschen Offizialat in Vechta beurteilt eine Steuerungsgruppe die Pastoralpläne. Für den Plan von St. Cäcilia hielten Stefan Honsel und Lisa Oesterheld vom Offizialat am Donnerstagabend jede Menge Lob bereit.

„Viel Energie und Arbeit“ hätten die Böseler und Petersdorfer Gläubigen in die Erstellung gelegt. Das „beeindruckende Werk“ stelle eine gute Basis für die weitere Reflexion der pastoralen Arbeit dar, lobte Honsel. Es sei „gründlich erarbeitet, fachlich fundiert und nimmt die lebensweltlichen und pastoralen Rahmenbedingungen realistisch in den Blick“. Der Plan zeige „viel Weite, wenn auch einige Ziele einer weiteren Klärung und Konkretisierung bedürfen“. Er enthalte eine sehr detaillierte, gründliche und übersichtliche Situations- und Bestandsanalyse, die auch die Ergebnisse einer Befragung der Gemeindemitglieder einschließe. Alleine die Auswertung der Befragung habe viel Arbeit in Anspruch genommen, sagten die Mitglieder der Steuerungsgruppe.

In einer Sozialraumanalyse hatten die Mitarbeiter eine „prägnante Darstellung der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“ geliefert. Vor allem die Entwicklung der kleinen Bauerschaften, die – angebunden an die Pfarrei – ein eigenes gesellschaftliches wie kirchliches Leben führen, hoben Honsel und Oesterheld hervor. „Ein Schatz, den es zu wahren gilt.“

Herausforderungen halten die nächsten Jahre einige bereit, geht die Datenanalyse doch tendenziell von einem Rückgang der Gemeindemitglieder aus. Die Vertreter des Offizialats boten an, etwa bei der stärkeren Förderung der Seniorenarbeit zu unterstützen. Begrüßenswert sei, dass die Pfarrei die Gottesdienstordnung für die Feiertage überarbeiten möchte, so dass alle Gottesdienste von einem Priester gefeiert werden können. Taufen soll es weiterhin in den Kirchen in Petersdorf und Bösel geben. Honsel betonte, dass bei der Vielzahl von Vereinen kirchliche und nicht-kirchliche Gruppen und Einrichtungen voneinander profitieren könnten.

Die Befragung der Gläubigen habe gezeigt, dass die regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienstbesucher 40 Jahre und älter sind. Offene Angebote wie Exerzitien im Alltag, die bislang kaum eine Rolle spielten, sollen angeboten werden, so Pfarrer Jasper-Bruns.

Die Steuerungsgruppe hatte entlang der Berufung des Mose eine geistliche Dimension samt seiner Deutung auf die heutige Lebenssituation der Menschen und der Pfarrei entworfen, die im Leitgedanken mündet, dass die frohe Botschaft eine universale Sendung beinhalte: Zukunft als „Kirche im Volk und für das Volk“, so Honsel.

Die Pfarrei sei auf einem guten Weg und zeige viel Engagement, so die Offizialats-Vertreter. Zahlreiche Ziele hatte die Steuerungsgruppe für die Zukunft formuliert. Es gelte aber, mit den Ressourcen sorgsam umzugehen. Honsel schlug eine Gewichtung vor. Er lobte das Anliegen, sich als Pfarrei nicht nur auf die eigenen Kirchen beschränken, sondern auch auf Menschen und Vereine zuzugehen. Er lobte auch den Gedanken, eine eigene Jugendbefragung durchzuführen, die möglicherweise in eine Jugendpastoral münde.