Kelch und Hostienschale als Geschenk

Die Böseler Kirchengemeinde kommt nicht mit leeren Händen: Sie möchte Jan Henrik Röttgers zur Priesterweihe und Primiz einen Kelch und eine Hostienschale schenken. Die wurden bereits bei einem Gold- und Silberschmied in Kevelaer in Auftrag gegeben. Dieses drücke die Verbundenheit in der Feier der Heiligen Messe aus. Gruppen oder Einzelpersonen können sich an dem Geschenk beteiligen. Überweisungen sind möglich an: Katholische Kirchengemeinde St. Cäcilia in Bösel, IBAN: DE15 2806 2913 0002 0150 01; Verwendungszweck: Primiz-Röttgers. Namen und Spendenhöhe bleiben unbenannt.