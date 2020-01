Bösel Für jede Menge Trubel im Pfarrheim sorgte die DJK Theatergruppe Bösel während ihrer Premiere am Samstagnachmittag auf der Bühne der Oberschule. Mit dem Stück „Himmel, ik dank di“ strapazierten die Laienschauspieler die Lachmuskeln der Senioren im ausverkauften Forum. Regie führte wie immer Anita Hempen, die auch als dominante Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel als Akteurin mitwirkte. Hempen hatte auch allen Grund zur Feiern: Seit 40 Jahren gehört sie nun der Theatergruppe an. In der Pause genossen die Besucher Kaffee und Kuchen und wurden mit Live-Musik unterhalten.

Weitere Termine Weitere Aufführungen sind am Samstag, 18. Januar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 19. Januar, um 18 Uhr, am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr in der Oberschule in Bösel.

In der Pfarrgemeinde ist Ebbe in der Kasse, und für die Kirche steht eine dringende Renovierung an. Da versucht Pastor Teufel (Matthias Preuth) mit nicht ganz alltäglichen Methoden das dingend benötige Geld aufzutreiben. Sein arbeitsscheuer Messner Johannes Höll (Stefan Kenter) wird zwar von seiner resoluten Frau Emma (Sarah Raker) auf Trab gehalten, ist dem Pastor beim Kartenspiel aber ein eifriger Helfer. Pfarrhaushälterin Hermine (Beate Höffmann) will dagegen den Pastor immer auf den richtigen Weg bringen. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Engel soll eigentlich Geld für die Renovierung auftreiben, ihre größte Sorge ist allerdings, dass ihre Nichte Uschi (Clarissa Preuth) gegen ihren Willen ins Kloster geht.

Um eine weitere Geldquelle für die Kirchenrenovierung zu erschließen, beschließt der Pastor, die vielen leerstehenden Zimmer im großen Pfarrhaus zu vermieten. Als dann noch Domkapitular Dr. Jüngling (André Looschen) vom Ordinariat von den ungewöhnliche Methoden Wind bekommt und aufkreuzt, ist das Chaos perfekt.

Weiter wirken Linda Südkamp als Heidi Blum, Michael Brinkmann alias Hans Köster, Niklas Schönig als Siggi Bischoff und Sabrina Kleefeld als Heidemarie Rosenfeld mit. Souffleusen sind Elke Hülskamp und Monika Preuth. Und auch hinter der Bühne gibt es viele, die für den Bühnenbau und die Maske sorgen: Michael Pundt, Heinrich Looschen, Bernd Bley, Frank Südkamp, Peter Wendeln, Christian Raker, Dieter Höffmann, Heinz Hülskamp, Franz Seppel, Heinrich Preuth, Hermann Josef Seppel und Thomas Deeken sowie Gisela Seppel, Stephanie Brinkmann und Carina Preuth.