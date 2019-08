Bösel Zu einer besonderen Veranstaltung hatte der Böseler Künstler Herbert Bley am Sonntag in seinen Garten am Häherweg eingeladen. Bei sommerlichem Wetter kamen viele geladene Gäste, um sich dort ein wenig umzusehen. Bereits zum vierten Mal hatte Bley zu einer solchen Veranstaltung eingeladen. Das Motto lautete dieses Mal „Farbklänge – Kunst für Auge und Ohr“.

Etwa 40 Bilder von Herbert Bley waren im Garten ausgestellt. Dabei handelte es sich um Aquarelle, Ölgemälde und Kalligraphien. Schwerpunkt bei den Bildern des Böseler Künstlers ist der Realismus. Ausgestellt wurden auch acht Skulpturen. „Es waren viele Besucher da und es herrschte eine gute Atmosphäre“, freute sich der Gastgeber. Die Gäste kamen neben der Kunst noch zu einem anderen Genuss – es gab Kaffee, Tee und selbst gebackenen Kuchen. „Dafür ist meine Ehefrau Marianne zuständig. Ebenso für den Wohngarten und die etlichen Verweilplätze, die im Laufe des Tages gut besetzt waren. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit“, sagte der ehemalige Rektor der Oberschule Bösel und bezog sich dabei auf die Worte von Karl Valentin. Musikalisch umrahmt wurde die Ausstellung von der in der Dominikanischen Republik geborenen Sängerin Yaniri Terlinden, die seit einigen Jahren in der Gemeinde Saterland lebt. Mit dieser Art der Veranstaltung möchte Herbert Bley nach eigenen Angaben seine Kunst- und Kulturbegeisterung verdeutlichen. „Natur, Gartenkultur, Kunst und Musik kommen dabei zum Ausdruck“, so der Böseler. Die Kunst war und ist für Bley ein Gegenpol zur beruflichen Arbeit.