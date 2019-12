Bösel /Löningen /Edewecht Auch im Landkreis Ammerland ist das Niedersachsen Sound Orchester (NSO) Bösel nicht unbekannt, gehören die Galakonzerte in Edewecht doch mittlerweile zum Pflichtprogramm. Dazu lädt das NSO wieder im Januar ein. Zudem geben die Böseler Musiker ein Konzert in Löningen.

Im Forum Hasetal Löningen steigt das Konzert am 10. Januar um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf im Reisebüro Bednarzyk, Löningen, Touristeninformation Löningen, Buchhandlung Schepers, Friesoythe, sowie bei allen VVK-Stellen von Nordwest-Ticket oder online auf nordwest-ticket.de erhältlich.

In Edewecht geben die Böseler Musiker zum fünften Mal die Gala-Konzerte, nämlich am 17. und 18. Januar. „Aufgrund der großen Nachfrage wurden für 2020 wieder zwei Termine angesetzt“, sagt NSO-Geschäftsführer Stefan Lübben. Die Kulisse dafür bietet erneut die Aula im Gymnasium in Edewecht. Auch hier beginnen die Konzerte um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf bei EP Zemke in Bösel, Buchhandlung Haase in Edewecht, „Bücherkiste“ in Friedrichsfehn sowie im Rathaus Edewecht. Karten für das Konzert seien auch gut geeignet als Weihnachtsgeschenk, heißt es von den Böselern.

Der unverwechselbare Sound und die große musikalische Bandbreite des Böseler Orchesters begeistern die Zuschauer immer wieder aufs Neue. Die Musikerinnen und Musiker haben bereits Konzerte in ganz Deutschland und und im europäischen Ausland gegeben und können sogar auf mehrere Konzerte in den USA verweisen.

Das Motto des erfolgreichen Ensembles um Chefdirigent Heinrich Lübben lautet „Musik erleben!“. Und das merkt der Zuhörer bereits nach den ersten Takten eines Konzertes. Lockere Showeinlagen, zahlreiche Solodarbietungen und eine charmante Atmosphäre runden die Auftritte ab. Das NSO gehört nach eigenen Angaben zu den gefragtesten Amateurorchestern Deutschlands.

Kein typisches Blasorchester und keine klassische Big Band: Das Niedersachsen Sound Orchester lässt sich nicht so einfach in eine Sparte einordnen. Die Bandbreite, die vielseitige Instrumentalbesetzung sowie das Gesangsensemble lassen daher nur einen Begriff zu – das „Niedersachsen Sound Orchester“.