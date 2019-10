Bösel Auf seinen creme-weißen Mazda RX 7 in seiner Garage ist Gustav Ahlers besonders stolz. Seit 1984 ist er im Besitz des charismatischen Fahrzeugs. Die Entscheidung, den Wagen in Keilform und mit Wankelmotor zu kaufen, hat er nie bereut. In vielen Teilen Europas ist Gustav Ahlers in diesem Wagen schon unterwegs gewesen. Nicht zuletzt deshalb, weil er dem Mazda RX 7-Club Europe nicht nur seit 1998 angehört, sondern auch als 1. Vorsitzender des Vereins fungierte. Vom Vorsitz hat er sich aber zurückgezogen.

Schon einige Treffen von Mazda RX 7-Freunden aus ganz Europa hatte Ahlers organisiert, 2003 in Bösel mit 46 Fahrzeugen aus ganz Deutschland, Belgien, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden und 2007 in Carolinensiel.

Wankelmotor bei Mazda Der Wankelmotor wurde einst vom Deutschen Felix Wankel erfunden. Firmen wie Daimler Benz, Porsche, Alfa, NSU oder Rolls Royce erwarben Lizenzen dafür. Doch letztlich hielt nur Mazda an diesem Motor fest. Durchgesetzt hat er sich aber nicht. Er ist nur etwas für Liebhaber und hat seinen Einsatz bei den Autotypen ab RX 5 gefunden. Nun möchte Mazda Elektroantriebe mit einem Wankelmotor auf den Markt bringen. Der RX 7-Club Europe wurde am 1981 in Moringen (Niedersachsen) gegründet. Heute zählt er mehr als 130 Mitglieder. Pro Jahr werden zwei Treffen veranstaltet – eines im Süden der Republik, eines im Norden. www.rx7-club-europe.de

Mazda RX 7-Freunde kommen ab Donnerstag, 3. Oktober, erneut in Bösel zusammen. Denn Gustav und Ahlers hat das Herbsttreffen des RX 7-Clubs Europe in Bösel organisiert.

Das Herbsttreffen richten in diesem Jahr Gustaf und Ehefrau Laura Ahlers aus. 19 Fahrzeuge werden daran teilnehmen, berichtet Ahlers im Vorfeld des Treffens, für das er ein umfassendes Programm ausgearbeitet hat.

Zunächst reisen die Mazda-Freunde aus der gesamten Bundesrepublik – von Bonn über Remscheid und Viersen bis Bamberg –, aber auch aus Belgien am Donnerstag an und checken im Hotel Auehof in Garrel ein. Am Freitag steht der erste Ausflug auf dem Programm: Es geht zum neuen Zentrallager von Edeka nach Wiefelstede ins Ammerland. Anschließend fährt die Gruppe im Korso zurück nach Bösel. Im Heimathaus erwartet die Teilnehmer Kaffee und Kuchen, bevor sie sich das Heimatmuseums ansehen werden. „Benzingespräche“ an den Abenden dürfen bei den Oldtimer-Freunden nicht fehlen.

Fortgesetzt wird das Besichtigungsprogramm am Samstag bei der Meyer Werft in Papenburg. Auf dem Weg dorthin steht ein Zwischenstopp beim Moormuseum Von Velen in Papenburg an. Wer noch am Sonntag für eine weitere Besichtigung offen ist, kann mit zum Oldtimertreffen nach Benthullen fahren, an dem Gustav Ahlers teilnehmen wird. Das findet beim Moor- und Bauernmuseum in Benthullen statt, das Exponate aus den 50er Jahren beherbergt. Auch Kaffee und Kuchen werden dort angeboten.

Dass sein Mazda RX 7 mit roten und blauen Rallyestreifen an der Seite die Touren schadlos übersteht, davon ist der Böseler Ahlers fest überzeugt, trotz des doch schon fortgeschrittenen Alters. Schließlich sei er noch nie liegengeblieben. Für den Notfall ist er aber gerüstet und hält einen gewissen Satz an Ersatzteilen immer vorrätig. Der Wankelmotor bringt es bei 115 PS auf Geschwindigkeiten von bis zu 205 km/h.