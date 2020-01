Bösel Karge Wände, leere Flure: Das Pfarrheim in Bösel ist für die Vereine und Gruppen längst Geschichte, haben sie doch schon neue Unterkünfte gefunden, wo sie ihre Treffen abhalten können. Und in diesen Tagen wird das Pfarrheim auch optisch Geschichte sein, denn der Abriss rückt näher. Derzeit wird das Gebäude entkernt, heißt es aus der Katholischen Kirchengemeinde St. Cäcilia. In Kürze wird auch der Bagger anrücken, um das Gebäude selber dem Erdboden gleichzumachen und Platz zu machen für den Neubau des Begegnungszentrums.

Vor 43 Jahren, am 4. Dezember 1977, wurde das Pfarrheim – nachdem erst im April des Jahres die Grundsteinlegung erfolgt war, mit großem Bahnhof eingeweiht. Ein langgehegter Wunsch der gesamten Bevölkerung sei in Erfüllung gegangen, zitierte die NWZ den seinerzeitigen Kirchenprovisor Tellmann. Der Gemischte Chor Bösel unter der Leitung von Dr. Alois Apke umrahmte die Einweihungsfeier musikalisch.

Die Finanzierung des Pfarrheims stellte die Kirchengemeinde vor größere Herausforderungen. Finanziell unterstützten letztlich der Landkreis Cloppenburg, der Landescaritasverband, das Offizialat in Vechta und nicht zuletzt die Gemeinde Bösel, berichtete Tellmann seinerzeit. Insbesondere wurde aber die große Spendenbereitschaft der Böseler Bevölkerung hervorgehoben. Die Planungen für den Neubau waren bereits im Oktober 1975 angelaufen. Mehr als zwei Jahre später konnte dann Pfarrer Karnbrock als Hausherr des neuen Gebäudes die Einsegnung vornehmen.

Die großzügig geplanten und ausgestatteten Räume wurden seinerzeit gelobt. Der Saal stand für größere Veranstaltungen zur Verfügung. Auch Platz für die Bücherei wurde geschaffen.

Allerdings war dieses Pfarrheim nicht der erste kirchliche Bau an dieser Stelle. Zuvor stand dort das Pastorat, 1865 erbaut. Das diente zuletzt als Jugendheim, bis das Gebäude baufällig wurde und abgerissen werden musste. Und auch das gegenwärtige Pfarrheim entspricht nach 43 Jahren weder dem energetischen Standard, noch den Anforderungen an ein modernes Pfarrheim.

Das Inventar aus dem Gebäude wird allerdings bei dem ein oder anderen Böseler fortbestehen, gab es doch die Gelegenheit, bei einer Versteigerung mitzubieten. Abschied nehmen konnten die Böseler bei einer Party von dem Gebäude, das über viele Jahre das Ortsbild Bösels und das kirchliche Leben in der Gemeinde maßgeblich geprägt hatte.

Der Neubau soll – so die Planungen – unverzüglich nach dem Abriss beginnen, wenn das Wetter denn mitspielt. Rund 1,2 Millionen Euro teuer wird der Neubau, der aus drei Baukörpern besteht und Saal, Bücherei und Jugendraum vereint, aber erheblich gefördert wird.

Der Eingang zum neuen Gebäude wird – wie bisher auch – zur Friesoyther Straße liegen. Zwar wird das Pfarrheim kleiner als das bestehende Gebäude, dafür aber deutlich funktionaler. So kann etwa der Saal unterteilt werden und bietet mehreren Gruppen gleichzeitig Raum.

Das Gebäude wird sich rot-geklinkert in die Umgebung mit Pfarrhaus und Kindergarten St. Raphael anpassen.

In einem Jahr, so die Hoffnungen der Kirchengemeinde, könnte die Zeit des Provisoriums für die Gruppen und Vereine in Bösel bereits wieder Geschichte sein und sie könnten in den Neubau einziehen.