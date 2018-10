Ein Knobelbecher zum Üben

Bunnen Schon bei der offiziellen Eröffnung des Bunner Cent hatte Bürgermeister Marcus Willen das Engagement der Dorfgemeinschaft im Allgemeinen gewürdigt: „In Bunnen ist viel los“. Das bewiesen die vielen Vereine und Gemeinschaften unter der Leitung des Vorstands und des Beirats der Dorfgemeinschaft erneut bei der diesjährigen Ausrichtung des Bunner Cent. Knobelmeisterschaft, Handwerkermarkt, Kröchenauktion, Bingo-Spiel, Oldtimer-Ausstellung, Kirmesläufe, Verlosungen und Wies’n-Party waren nur einige Höhepunkte einer Kirmes, die mit einem Feuerwerk ihren funkelnden Abschluss fand.

Willen appellierte an die jungen Bunner, nicht woanders zu bauen, sondern zu warten, bis das in Bunnen geplante Baugebiet erschlossen ist. Gelobt wurde das Engagement des Ortes zum Beispiel beim Bau und der Finanzierung des Vereinsheims und des Umkleidegebäudes des SV DJK Bunnen. „Da waren doch tatsächlich an einem Wochenende bis zu 40 Ehrenamtliche im Einsatz, um durch Eigenleistungen die Kosten für den Verein in Grenzen zu halten“, so der Bürgermeister. Die Krippe sei in Betrieb, die Schule habe neue Räume und der Schützenverein die Sanitärräume saniert. Den Freibier-Anstich erledigte Willen routiniert und ohne Spritzer. Ein Lob erhielt die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Löningen, die nun zum 39. Mal den Bunner Cent mit ihren Signalen eröffnete.

Schießgruppe vor Konter-Cocktail Beim Krombacher-Cup, einem Spaß-Staffellauf, starteten neun Teams. Die Organisatoren Rita und Ludger Schulte hatten auch Geschicklichkeitswettbewerbe wie Ringe werfen oder Schrauben drehen eingebaut. Den ersten Platz holte sich die Jugendschießgruppe mit Nico Köster, Luis Barlage und Marc Kalvelage vor dem Team Konter-Cocktail mit Falk Siemer, Tiedo Hagena und Leonard Käter, während die Mannschaft Milder Konter-Cocktail mit Lukas Müller, Ole Wichert und Marvin Pohl Platz drei belegte.

Bereits am Freitagabend hatte der Veranstaltungsreigen mit der 3. Bunner Knobelmeisterschaft und einer Wies’n-Party im Festzelt begonnen. Den Sieg beim Knobeln (Schocken), holte sich unter mehr als 30 Teilnehmern Mareike Knurbein vor Ludger Frische und Jörg Böckmann. Den Trostpreis, einen Knobelbecher zum Üben, erhielt Stefan Berling.

Am Samstag und Sonntag bot sich dann auf dem Festplatz und in der gesamten Ortsmitte ein buntes Kirmesbild mit Buden, Kinderkarussell, Hüpfburg, Ständen, Mitmachaktionen und Ausstellungen. Nach einem großen Frühstücksbüfett und der offiziellen Eröffnung luden Handwerkermarkt, Flohmarkt, Oldtimer-Ausstellung, Zauber- und Ballonkünstler, Verlosungen und vieles mehr ein. Auch bei der Kröchenauktion des Fördervereins der Grundschule fanden viele schöne oder seltene Angebote ihre Liebhaber.

Mit dem Platzkonzert des Musikvereins Bunnen und einem Mittagstisch auf dem Festplatz begann der als Familientag geplante Sonntag. Als Höhepunkte erlebten die Besucher neben Handwerkermarkt im Zelt und Kirmestrubel auf dem Festplatz auch die Kirmesläufe.