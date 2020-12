Aktion der Wünsche mal anders

Cloppenburg Die Wunschbaumaktion der Diakonie im Oldenburger Münsterland läuft 2020 etwas anders. Schließlich musste der klassische Adventsbasar der Ev. Kirchengemeinde Cloppenburg abgesagt werden.

Die Geldnot in vielen Familien in der Beratung ist durch Corona noch verstärkt worden. „Wir möchten, dass die Kinder von Familien, die sich in unserer Beratung befinden, trotzdem zu Weihnachten ein Geschenk erhalten“, sagt die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes, Martina Fisser. Kinder von Hilfesuchenden, die sich aktuell in der Beratung der Diakonie befinden, dürfen deshalb einen Wunsch zu einem Preis von bis zu 20 Euro nennen. Der Wunsch wird auf eine Karte geschrieben und am Wunschbaum veröffentlicht. Dieser wurde am Samstag mit den Karten im Eingangsbereich des Schwedenheims aufgestellt. Ein weiterer Wunschbaum wird in der Evangelischen Kirche stehen. Wer einen Wunsch erfüllen möchte, kann eine Karte vom Baum nehmen und das Geschenk bis zum 15. Dezember im Diakoniebüro abgeben. Wer Kontakte gänzlich vermeiden will, kann auch telefonisch im Diakoniebüro (04471/184170) einen Wunsch erfragen. Es ist nach Absprache auch möglich, Geld zu überweisen, um ein Geschenk kaufen zu lassen.

