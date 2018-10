Cloppenburg Welche Bedeutung hat die plattdeutsche Sprache im Schulunterricht? Und welche Rolle spielt Platt im Bereich Arbeit und Tourismus? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Besucher eines Aktionstages im Cloppenburger Museumsdorf, der unter dem Motto „Brüggen slaan – Sprache als Brücke“ steht.

Der jährlich stattfindende Aktionstag geht auf eine Initiative des Europarates zurück und soll das breite Spektrum der niederdeutschen Sprache als Brücke in verschiedenen Zusammenhängen aufzeigen. Die Besucher erfahren, welchen Stellenwert und welche Funktion Niederdeutsch in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft hat – ob im Unterricht, in der Pflege, bei der Arbeit, im Tourismus, in der Literatur, im Film oder in der Musik.

Die Museumsdirektorin Dr. Julia Schulte to Bühne spricht mit Thomas Krüger, Geschäftsführer des Niedersächsischen Heimatbundes, mit Stefan Schute, Präsident des Heimatbundes für das Oldenburger Münsterland, Rita Kropp, Vorsitzende vom Ollenborger Spiekerkring und mit Heinrich Siefer, Sprecher des Bundesraat för Nedderdüütsch (BfN), über die Bedeutung der Regionalsprache Plattdeutsch für die Region. Heiko Gauert, Delegierter im BfN, gibt mit seinem Vortrag „Op Plattdüütsch heet dat Moin“ einen Einblick in die Geschichte des Plattdeutschen. Im Anschluss findet ein „Speed-Dating“ op Platt statt. Die Teilnehmer erfahren in kurzer Zeit, welche Bedeutung Plattdeutsch in den unterschiedlichen Themenfeldern hat.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Dörpskroog und einer plattdeutschen Museumsführung liegt der Schwerpunkt am Nachmittag auf den Bereichen Musik und Film. Drei besondere Projekte werden vorgestellt, die eindrucksvoll zeigen, wie wichtig die Regionalsprache für den kulturellen Bereich ist und wie sie hier die Funktion einer Brückensprache einnimmt.

Der Aktionstag findet am Freitag, 19. Oktober, von 11 bis 18 Uhr im Museumsdorf statt. Anmeldungen werden bis Montag, 15. Oktober, per E-Mail an info@niederdeutschsekretariat.de entgegen genommen.