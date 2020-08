Albers Ahoi am 4. September

Cloppenburg Die fünfte Theatersaison des Cloppenburger Kulturbahnhofs bringt ab September wieder ein unterhaltsames und vielfältiges Programm mit insgesamt 15 Veranstaltungen auf die Bühne. Da große Reisen in dieser Zeit nicht möglich sind, holt das Theaterforum zur Eröffnung der Spielzeit Hamburg St. Pauli ins Museumsdorf: Am Freitag, 4. September, wird eine Reihe frischer Leichtmatrosen mit viel Schwung und mitreißender Musik durch einen bunten Abend rund um die Klassiker des legendären Hans Albers führen. Die Veranstaltung ist Open Air – auf dem Brink im Museumsdorf Cloppenburg.

An diesem Abend sollen die Besucher auf eine Reise zum Mitsingen, Schunkeln und Staunen mitgenommen werden. In kreativer Besetzung singt die Besatzung mit einem Augenzwinkern von der ewigen Sehnsucht nach Liebe, Freiheit und Ferne. Mit kleinen Einlagen und allerlei Floskeln über Frauen, Treue und die Heimat erzählen sie Geschichten über sich selbst und geben der nostalgischen Musik eine neue eigene Identität. „Albers Ahoi!“ ist Ohrenschmaus und Augenweide zugleich. Beginn ist um 20.15 Uhr im Museumsdorf, Einlass ab 19.30 Uhr über den „Alten Eingang“ an der Museumstraße. Getränke können mitgebracht werden. Tickets gibt es im Ticketshop (kulturbahnhof-cloppenburg.de) und über Nordwest-Ticket.