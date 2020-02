Cloppenburg Zum Sonntagsspaziergang am 16. Februar im Museumsdorf stellt Lukas Aufgebauer, Leiter der museumspädagogischen Abteilung, unter dem Motto „Wo gehobelt wird“ Holzbearbeitung und die dafür nötigen Werkzeuge vor. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr der Platz bei der Münchhausenscheune am Museumslageplan.

Holz war schon immer einer der bedeutendsten Naturrohstoffe überhaupt. Die beeindruckenden Fachwerkbauten und die große Möbelsammlung des Museumsdorfs belegen dies. Doch wie wurde dieses Holz in vorindustrieller Zeit bearbeitet? Heute gibt es für jeden Bearbeitungsschritt eine Elektromaschine, früher musste alles von Hand erfolgen: Die Führung richtet sich nicht an Experten, sondern an alle, die schon immer mal den Unterschied zwischen einem Stechbeitel und einem Hobel wissen wollten.