Cloppenburg Die Freude steht ihr ins Gesicht geschrieben, und Dr. Julia Schulte to Bühne hat auch allen Grund dazu: Die zweite Gartenpartie im Cloppenburger Museumsdorf unter ihrer Regie neigte sich am Sonntag dem Ende, und alles ist bestens gelaufen, wie sie berichtet.

Die Nachfolgerin von Prof. Dr. Uwe Meiners auf dem Museumsdorf-Chefsessel weiß natürlich, wem sie diesen grandiosen Erfolg zu verdanken hat: in erster Linie den engagierten Mitarbeitern und Helfern. Und Schulte to Bühne lässt keinen aus: die Caddy-Fahrer, die Helfer an den Toiletten und und und. Ja, und dann natürlich den Ausstellern, die ein tolles Angebot präsentierten und damit große Freude bereiteten. Und vor allem den Besuchern, die trotz des Rekordbesuche völlig entspannt durch den Park flanierten, sich auf dem Brink oder anderswo eine Erfrischung gönnten und sehr zufrieden waren, wie sie bei so manchem Gespräch so hörte: „Da ist kaum einer ohne Tüte nach Hause gegangen“, hatte sie beobachtet.

Und dann war da noch das Wetter – für die Gartenpartie optimal: trocken, sonnig und vielleicht bis auf den Sonntag nicht zu heiß. All dieses ließen – konservativ geschätzt – 45 000 bis 47 000 Besucher kommen. Genaue Zahlen gibt es natürlich erst nach Schließung der Kassen.

Der Riesenerfolg macht stolz, aber nicht übermütig, und so dachte Schulte to Bühne am Sonntag im Gespräch mit unserer Zeitung auch schon ans nächste Jahr. 2020 läuft nämlich die 20. Gartenpartie im Museumsdorf, und die ersten Gedanken kreisen schon um dieses kleine Jubiläum: „Das Motto wird ,Festlichkeiten’ heißen“, verrät die Museumsdorf-Chefin schon einmal, und das ganze Jahr hindurch wird es zu diesem Thema Veranstaltungen geben. Der Höhepunkt ist natürlich die Gartenpartie, Darüber habe sie auch schon mit den Co-Veranstaltern vom Design-House in Oldenburg gesprochen.

In diesem Jahr stand die Gartenpartie unter dem Motto „Vom Nützlichen zum Schönen“ und schuf damit die Verbindung von Alltäglichem zum Ästhetischen. Für Schulte to Bühne standen dafür symbolisch die beiden umgestalteten Räder am alten Eingang des Museumsdorfs.

Pünktlich um 18 Uhr schlossen die Toren schließen, und der Abbau begann. Schon am heutigen Montag kehrt in dem Park der Alltag zurück. „Die Ferien stehen vor der Tür, und da kommen viele Klassen. Da muss alles aufgeräumt und wir müssen gerüstet sein für Führungen und andere Dinge“, so die 50-Jährige. Lediglich mit dem Abbau der großen gastronomischen Anlagen könnte es etwas länger dauern.