Cloppenburg Ein mit goldenen Ranken verzierter Bowle-Topf, ein Zigarettenhalter und ein goldenes Tee-Service stehen auf dem dunklen, massiven Tisch im Büro von Dr. Julia Schulte to Bühne. Die Direktorin des Cloppenburger Museumsdorfes und ihr Kollege Dr. Eike Lossin (Leiter Sammlung und Dokumentation) haben diese Gegenstände extra für den Pressetermin aus dem Depot hervor geholt.

„Koteletten und Flokatis – bei jedem Menschen von uns entstehen sofort Bilder, wenn wir ans Feiern denken“, erläutert Lossin, der Herr über die zum Thema passende Ausstellung – Was geht?! Von Feiern und Festen im Nordwesten – ist. Diese soll am 17. April im Museumsdorf eröffnet werden.

Und die Bilder und Erinnerungen möchte das Museum „ausnutzen“ und dabei Neuland in der Konzeption einer Ausstellung betreten. Denn alle sind dazu aufgerufen, sich an der Ausstellung zu beteiligen. Das Museumsdorf stellt die Frage: Warum feierst du? Wie feierst du?

Und hofft auf möglichst viele Antworten. „Die Menschen dürfen auch gerne ihre alten Fotoalben durchsuchen oder uns digitalisierte Fotos schicken“, sagt Lossin. Auch über Gegenstände freut sich das Museumsdorf – so steht beispielsweise auch eine Urne für die beim Junggesellenabschied verbrannte Hose auf dem Tisch oder ein Schnapsglas-Rondell aus den 1960er Jahren.

„Das Feiern nimmt mittlerweile einen großen Platz in unserem Alltag ein. Wir haben dazu auch mehr Zeit, in der vor-industriellen Zeit waren die Feste vor allem religiös geprägt. Mittlerweile können wir feiern, weil wir Lust darauf haben“, sagt Museumsleiterin Schulte to Bühne.

Was gleich geblieben ist, ist der Ablauf: Es werden Einladungen verschickt, Vorbereitungen getroffen, alle nett und freundlich begrüßt, Erinnerungen festgehalten und sich im Anschluss bedankt. „Jeder entwickelt im Laufe der Zeit seine Vorstellung von einer perfekten Feier – aus den eigenen Festen und aus denen, zu den wir eingeladen sind“, sagt Lossin.

„Der Wert und die Besonderheit des Feierns sind uns häufig gar nicht mehr bewusst“, fügt Schulte to Bühne hinzu. Das war mal anders: Beispiel dafür ist eine Feldpost aus dem Ersten Weltkrieg. Angehörige haben einem Soldaten einen kleinen Tannenbaum in einem Pappkarton geschickt – weil dieser Weihnachten daheim nicht mitfeiern konnte. Außerdem würden Feierlichkeiten das Leben takten und beispielsweise durch Fotos von Hochzeiten oder Taufen die Erinnerungen an die Vorfahren lebendig bleiben.

Gründe zum Feiern hat das Museumsdorf selbst in diesem Jahr genug: Sowohl die Gartenpartie (20 Jahre), die Töpferei (50 Jahre), die Historische Dorfkirmes (zehn Jahre), der Pferdetag (zehn Jahre), der Dorfkrug (50 Jahre) als auch der Nikolausmarkt (zehn Jahre) dürfen 2020 runde Geburtstage feiern.

Um noch mehr über die Feiergewohnheiten im Nordwesten zu erfahren, hat das Museumsdorf gemeinsam mit dem Science Shop der Universität Vechta eine Umfrage gestartet. Durch die Ergebnisse soll die Ausstellung maßgeblich mitgestaltet werden, hoffen Lossin und Schulte to Bühne auf möglichst viele Erinnerungen.

Wer etwas beisteuern möchte, kann sich unter Telefon 04471/94840 oder E-Mail info@museumsdorf.de beim Museumsdorf Cloppenburg melden.

Die Umfrage zur Ausstellung: bit.ly/feiernclp