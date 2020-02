Cloppenburg Bilder aus dem Inneren eines Flüchtlingstrecks. Afrikanische Frauen, die sich aktiv gegen die Wilderei wenden. Bereits seit 1955 kürt eine international besetzte Expertenjury die besten Pressefotos des vergangenen Jahres. Dass es sich dabei um sehr besondere Aufnahmen handelt, zeigte einmal mehr der Verbund Oldenburger Münsterland, der nun eine Auswahl der „World Press Photos“ im Kulturbahnhof Cloppenburg vorstellte.

Alle 150 preisgekrönten Bilder sind vom 15. Februar bis zum 8. März im Oldenburger Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte zu sehen. „Diese Veranstaltung steht uns gut zu Gesicht“, sagte Verbunds-Vizepräsident Johann Wimberg zur Begrüßung der rund 100 Gäste. „Sie macht deutlich, wie wichtig es ist, über den eigenen Tellerrand zu blicken.“

Vom Ausstellungsveranstalter, der Oldenburger Agentur Mediavanti, waren Geschäftsführer Claus Spitzer-Ewersmann sowie Organisationsleiterin Marcella Fassio nach Cloppenburg gekommen. Sie berichteten, dass für den aktuellen Wettbewerb mehr als 4700 Fotografen rund 79 000 Arbeiten eingereicht hatten. „Der Jahrgang ist herausragend und bietet eine Vielzahl faszinierender Fotos“, betonte Spitzer-Ewersmann. „Und es ist immer wieder beeindruckend, wie es den Bildjournalisten gelingt, die ganz besonderen Augenblicke einzufangen.“ Einen solchen Moment erwischte etwa der amerikanische Pressefotograf John Moore. Sein Bild der zweijährigen Yanela Sanchez, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze kurzzeitig von ihrer Mutter getrennt wurde, erhielt den Titel „Pressefoto des Jahres“. Moore wird die Ausstellung in Oldenburg persönlich eröffnen.

Der „World Press Photo Award“ gilt als international wichtigster Preis für Pressefotografie. Nach der Bekanntgabe der Siegerfotos geht eine Ausstellung der spektakulärsten Motive auf Welttournee durch inzwischen rund 120 Städte – und landet so auch in Oldenburg, sowie jetzt eben in Cloppenburg.