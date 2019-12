Ausstellung in der Kunsthalle

Cloppenburg Eine neue Foto-Ausstellung von Laurenz Berges wird am Samstag, 7. Dezember, um 17 Uhr in der Kunsthalle im Cloppenburger Kulturbahnhof, Bahnhofstraße 82, eröffnet. Die Fotografien sind in den Jahren 1989 und 1990 in Berges Heimatstadt Cloppenburg entstanden. Auch Arbeiten jüngerer Zeit und oft mit regionalem Bezug werden ausgestellt. Berges zeigt in seinen Fotos menschenleere Räume, Landschaften und Stillleben. Alles Menschliche ist nur noch indirekt, quasi als Echo vorhanden. Der Kunstkreis Cloppenburg freut sich, diesen Zyklus nach Stationen in Braunschweig, Nürnberg, Frankfurt und Paris nun am Entstehungsort zeigen zu können. Zur Einführung spricht die Leiterin des Museums für Photographie in Braunschweig, Barbara Hofmann-Johnson. Die Ausstellung endet am Sonntag, 19. Januar 2020. Öffnungszeiten der Kunsthalle sind sonntags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr. Begleitet wird die Fotoausstellung von einem Bildband. Die Publikation wurde ermöglicht durch das Museum für Photographie in Braunschweig und das Kunsthaus im Kunst-Kultur-Quartier Nürnberg. Die Veröffentlichung bei Koenig-Books wurde vom Kunstkreis Cloppenburg unterstützt.