Cloppenburg Ein guter Zweck, zwei Pianisten, ein Orgelmusiker, drei Sängerinnen und viele Wunschlieder – das sind die Zutaten des Benefizkonzerts „Abend der Wünsche“, das der gebürtige Cloppenburger Tobias Gerwing am Samstag, 26. Oktober, in der St.-Bernhard-Kirche in Emstekerfeld organisieren möchte.

Die Musiker stehen schon fest: Karsten Klinker wird an der Orgel zu hören sein. Ludwig Kleinalstede und sein ehemaliger Klavierschüler Tobias Gerwing teilen sich das Klavier. Jana Deutsch, Christina Geisler und Sara Ostermann übernehmen den gesanglichen Part. Nur das Programm steht noch nicht.

Für das ist das Publikum zuständig. Noch bis Mittwoch, 31. Juli, können sich die Zuhörer online ihr Lieblingslied wünschen und ihm dann beim Konzert im Oktober lauschen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Berufs- und Hobbymusiker bitten aber am Ende des Konzertes um eine Spende.

Das Geld aus Cloppenburg soll so in Projekte nach Tansania fließen, mit denen vor allem die Schulbildung unterstützt werden soll. Der gebürtige Cloppenburger Gerwing war im Jahr 2017 wegen einiger Projekte in Tansania und kennt deshalb die Menschen und ihr Leben vor Ort. Für viele Kinder in Tansania ist Bildung aufgrund der Armut ihrer Eltern häufig nur ein Traum, weiß Gerwing. „Wir wollen Schulen neu ausstatten, um aus überfüllten, kargen Klassenräumen Orte zu entwickeln, an denen Lernen Spaß macht und die Kinder fürs Leben vorbereitet“, so Gerwing.

Sämtliche Kosten des Abends werden von Sponsoren getragen, heißt es von den Organisatoren. Im Anschluss an das Konzert soll es einen Wein- und Sektempfang geben.

Lied wünschen unter www.abend-der-wuensche.de