Cloppenburg Farbenfroh und bunt soll es vom 24. bis 26. April kommenden Jahres in Cloppenburg zugehen. Trachtenträger aus elf Landesverbänden mit circa 50 Trachten versammeln sich zum Deutschen Trachtentag. Rund 200 Delegierte erwarte der Landestrachtenverband Niedersachsen (LTN) zur Bundesgeneralversammlung, hieß es am Samstag bei einem Pressegespräch im Rathaus.

Unter anderem wird die Tracht des Jahres gekürt, in diesem Wettbewerb ist auch der LTN mit einem Kandidaten vertreten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird als Schirmherr die Verleihung des Titels „Tracht des Jahres 2020“, die eine Jury im Vorfeld begutachtet hat, übernehmen.

Zudem hat sich weitere Politikprominenz aus Niedersachsen angekündigt. Der Minister für Wissenschaft und Kunst, Björn Thümler (CDU), und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) haben bereits zugesagt.

Parallel zur Bundesgeneralversammlung hält der Nachwuchs, der in der Deutschen Trachtenjugend (DTJ) organisiert ist, den Kinder- und Jugendtrachtentag ab.

„Neben den üblichen Regularien sollen auch die Bürger aus Cloppenburg und Umgebung die farbenfrohe Veranstaltung genießen können“, sagt die Vorsitzende des LTN, Manuela Kretschmer. Am Samstagnachmittag, 25. April, gibt es in der Innenstadt ein buntes Treiben der Delegierten der elf Landesverbände. „Tänze und Gesang sorgen für eine folkloristische Atmosphäre in Cloppenburg“, verspricht Kretschmer.

„Volkstanzen zum Anfassen“ heißt es dann am Samstagabend in der Stadthalle. Dort findet ein öffentlicher Trachtenball statt, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. „Wir unternehmen eine kulinarische Reise durch Niedersachsen und das Ausrichterland, also Niedersachsen, präsentiert sich von seiner schönsten Seite“, macht die Vorsitzende neugierig.

„Alle sind zum Mittanzen eingeladen“, führt sie weiter aus, und nimmt gleich die Angst vor „Fehltritten“, „die Tänze sind einfach zu erlernen“. Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Gottesdienst am Sonntag.

Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese (CDU) hieß die Abgeordneten aus den verschiedenen Landesteilen des LTN beim Pressegespräch schon willkommen und betonte, dass die Stadt Cloppenburg ein würdiger Gastgeber sein werde. Veranstaltungsorte seien die katholische Akademie Stapelfeld, das Museumsdorf und die Stadthalle.

Der LTN hat 7700 Mitglieder in 124 Gruppen. Das Leitbild des Verbandes lautet „Tracht ist bunt. Tracht ist vielfältig. Tracht ist weltoffen“. „Die Integration ist fester Bestandteil der Verbandskultur“, betont die Vorsitzende, „denn Tracht kennt keine Grenzen, sondern trägt mit Tanz und Gesang zur Verständigung und Freundschaft bei“.