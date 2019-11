Braun verlässt Kirchenkreis

Cloppenburg Kreispfarrer Michael Braun verlässt zum 1. Februar 2020 den evangelischen Kirchenkreis Oldenburger Münsterland und wechselt als Superintendent in den Kirchenkreis An der Agger in die rheinische Kirche.

Michael Braun war ab 1996 Vikar in Lohne gewesen und hatte 2001 seine erste eigene Pfarrstelle in Löningen übernommen, wo er zusätzlich 2004 zum Kreispfarrer des damaligen Kirchenkreises Cloppenburg und nach der Fusion der beiden evangelischen Kirchenkreise Cloppenburg und Vechta zum Kreispfarrer des Kirchenkreises Oldenburger Münsterland (OM) gewählt wurde. Daneben war er zunächst in der Kirchengemeinden Lohne und dann in Emstek-Cappeln mit einem Gemeindeanteil tätig.

Außerdem vertrat Braun den Kirchenkreis seit 2007 in der Synode (Parlament) der evangelisch-lutherischen Kirche in Oldenburg und war Mitglied in der oldenburgischen Kirchenleitung. „Mit großer Dankbarkeit schaue ich auf diese Zeit zurück. Viele gute Begegnungen und Kontakte darf ich mit auf den Weg nehmen. Aber alles hat seine Zeit und deswegen ist es im Leben gut und wichtig, zur rechten Zeit auch Abschied zu nehmen“, sagt Braun. Er zeigt sich zuversichtlich, dass sich eine gute Nachfolgerin oder ein guter Nachfolger zeitnah finden wird. Zuständig für die Wahl ist die Kreissynode des Kirchenkreises, in der Vertreter aller 20 Kirchengemeinden des OM zusammenkommen.