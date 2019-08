Cloppenburg Wer folgt auf König Günther Lüken, der ein Jahr lang die Cloppenburger Bürgerschützen regiert hat, und nun abdankt? Diese Frage wird am kommenden Wochenende beim Schützenfest des traditionsreichen Bürgerschützenvereins (BSV) auf dem Festgelände im Stadtpark beantwortet. Pünktlich um 18.30 Uhr beginnt dort am Samstag, 24. August, das Königsadlerschießen. Gut eine Stunde später werden die Cloppenburger wissen, wer in den kommenden 365 Tagen das Zepter schwingt.

Eine Besonderheit des Cloppenburger Schützenfestes: Nachdem der neue König im Festzelt vorgestellt worden ist, verlässt er den Platz in Begleitung des Adjutanten und des zuständigen Zugführers. Anschließend beginnt um 20 Uhr der Königsball mit der Band „HuNis“.

In diesem Jahr stellt der siebte Zug im Bürgerschützenverein (BSV) den Pflichtkandidaten fürs Königsadlerschießen. Diese Regelung stammt noch aus eher mageren Jahren, als sich kaum ein Königsanwärter finden ließ. Doch diese schwere Zeit – erklärte BSV-Hauptmann Dr. Jürgen Vortmann – habe man längst überwunden. Denn auch in diesem Jahr gebe es einige Kandidaten, und diese kämen nicht nur aus dem siebten Zug. „Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Schießen freuen. Es ist wieder begehrt, in Cloppenburger Schützenkönig zu werden“, meinte Vortmann.

Am Sonntag, 25. August, müssen die Schützen vergleichsweise früh aus den Federn, denn bereits um 10 Uhr gibt die Stadt im Rathaus einen Empfang für den vor der Abdankung stehenden Thron. Um 15 Uhr startet der Festmarsch durch die Innenstadt. Weil die Kreuzung bei der St.-Andreas-Kirche gesperrt ist, geht es diesmal über die Bürgermeister-Heukamp-Straße. Um 18.30 Uhr wird der neue König im Festzelt proklamiert. Hier stellt er – oder auch sie – den neuen Thron vor. Anschließend wird der Festball mit DJ Jens eröffnet.

Offiziell los geht es bereits am Freitag, 23. August, um 16.30 Uhr. Der Königsthron 2018/2019 marschiert – begleitet vom erweiterten Vorstand und vom Feuerwehr-Spielmannszug – zum Krankenhaus und zum Pius-Stift, um dort ein Ständchen zu bringen. Anschließend wird am Mahnmal ein Kranz niedergelegt und die Fahne auf dem Bernay-Platz gehisst.

Und auch am Montag, 26. August, sind die Schützen noch einmal aktiv. Mit dem „Blauen Montag“ lassen sie ab 11 Uhr in der Gaststätte Bernays vier – hoffentlich tolle – Tage ausklingen.