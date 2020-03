Chormusik zur Zeit der Passion

Cloppenburg Unter dem Motto „Chormusik zur Passionszeit“ geben Karsten Klinker (Orgel) und das Vokalensemble „Molto Cantabile“ am Sonntag, 15. März, ein Konzert in der katholischen Kirche St. Bernhard Emstekerfeld. Beginn ist um 17 Uhr. Außerdem wirken Heinrich kleine Siemer (Bass), Sonja Steinberg (Flöte), Petra Wesenick (Klarinette) und Tessie Stade (Violoncello) mit.

Auf dem Programm stehen Werke von Antonin Dvořak, Felix Mendelssohn Bartholdy, Joseph Kromolicki und Alexandre Guilmant. Dvořaks „Biblische Lieder“ sind häufig bearbeitet worden und erklingen hier in einer Fassung für Chor, Klarinette und Orgel. Mendelssohns Kantate „O Haupt voll Blut und Wunden“ ist kaum bekannt, da sie zu Lebzeiten des Komponisten nicht gedruckt wurde. Dennoch handelt es sich um ein typisches Werk des Romantikers und verbindet kompositorische Techniken Johann Sebastian Bachs mit der Stilistik des 19. Jahrhunderts.

Der polnische Kirchenmusiker Joseph Kromolicki wirkte lange in Berlin und schrieb mehrere Messen sowie liturgische Werke und Orgelmusik. Von ihm erklingt die Kantate über das Kirchenlied „Schönster Herr Jesu“. Hierzulande wenig bekannt ist auch der französische Komponist und Orgelvirtuose Alexandre Guilmant, der im 19. Jahrhundert als bedeutender Kirchenmusiker an Notre Dame und St. Sulpice in Paris wirkte. Der Eintritt ist frei, doch wird um eine Spende gebeten.