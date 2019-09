Cloppenburg „Cloppenburg feiert ausgelassen und lässt sich auch vom Regen nicht davon abhalten“: Auf diesen Nenner brachte Alfons Lücking, Geschäftsführer der Stadthallen-Betriebs-GmbH, auf NWZ-Nachfrage sein Resümee der mittlerweile 42. Auflage des Cityfestes. Der Organisator der Festes registrierte gleichwohl am Cityfest-Samstag dann aber doch weniger Gäste als im Vorjahr.

Die Cloppenburger und ihre Gäste aus nah und fern mussten am Samstag noch einmal tapfer sein. Mit wenigen Unterbrechungen regnete es bis weit nach Mitternacht kontinuierlich. Doch es bot sich das gleiche Bild wie bereits am Donnerstagabend. Die Leute ließen sich ihr Cityfest vom Wettergott nicht vermiesen. Unter Schirmen, Pavillons und in den Kneipen herrschte eine ausgelassene Stimmung. Und mancher feierte einfach im Regen.

So schaffte es die Partyband „Das Wunder“ auf der großen LzO-Bühne in der Stadtmitte, das Publikum auf ihre 40-jährige Zeitreise durch die Rock- und Popgeschichte mitzunehmen. Die Leute sangen aus voller Kehle vor allem Hits von Die Ärzte, Nena und Silbermond. Natürlich durfte auch „An Tagen wie diesen“ von Die Toten Hosen nicht fehlen. Erst nach einer Zugabe durften die Musiker um kurz nach 1 Uhr die Bühne verlassen.

Trotz kleiner Behinderungen durch den Regen sei das Programm auf den Bühnen durchgezogen worden, berichtete Lücking am Sonntag – sehr zur Freude der Besucher. Die Stadthalle füllte sich etwas früher als in den Vorjahren. Ausgelassen gefeiert wurde dann bis 6 Uhr in der Früh.

Die Bühne am Eberborgbrunnen, die erstmals nach langer Zeit wieder aufgestellt worden war, habe für eine Belebung der Oberen Lange Straße gesorgt, bilanzierte Lücking – „eine gute Entscheidung, die Investition hat sich ausgezahlt“. Im nächsten Jahr solle der Bereich in ähnlicher Form bespielt werden.

Besonders freute sich Lücking über die fast 40 Vereine, Organisationen, Verbände und Geschäfte, die sich an dem Familientag am Freitagnachmittag beteiligt hätten. Zufrieden zeigten sich die Beschicker laut Lücking auch mit dem Freitagabend – traditionell der schwächste Cityfesttag, auch in diesem Jahr wieder. Erst spät startete das Treiben an den Party-Hotspots.

Kein Verständnis äußerte Lücking für die Angriffe auf die Polizeibeamten am Freitag und Samstagnacht: „Wer nicht friedlich feiern möchte, hat auf dem Cityfest nichts zu suchen.“